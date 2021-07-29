У Карпатах блискавка влучила в групу туристів: є постраждалі – фото

У Карпатах в групу з восьми подорожувальників влучила блискавка. Рятувальники надали допомогу постраждалим туристам.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інформація про інцидент надійшла 29 липня близько 13:00.

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Повідомили, що потребують допомоги троє туристів у яких влучила блискавка. Це трапилося, коли група з восьми людей рухалася маршрутом у районі гора Кругла Боржавського хребта,

– стверджують рятувальники.

Співробітники ДСНС одразу розпочали пошукові роботи за допомогою спецтехніки та знайшли потерпілих близько 16:16.

Після надання першої долікарської допомоги їх доправили до селища міського типу Міжгір'я.

Травмованих на горі Кругла Боржавського хребта трьох туристів транспортували та передали медпрацівникам близько 17:53.

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