У Карпатах блискавка влучила в групу туристів: є постраждалі – фото
У Карпатах в групу з восьми подорожувальників влучила блискавка. Рятувальники надали допомогу постраждалим туристам.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інформація про інцидент надійшла 29 липня близько 13:00.
Читайте також Розвернуло на обидві сторони: на Київщині в авто під час руху влучила блискавка – фото
Повідомили, що потребують допомоги троє туристів у яких влучила блискавка. Це трапилося, коли група з восьми людей рухалася маршрутом у районі гора Кругла Боржавського хребта,
– стверджують рятувальники.
Співробітники ДСНС одразу розпочали пошукові роботи за допомогою спецтехніки та знайшли потерпілих близько 16:16.
- Після надання першої долікарської допомоги їх доправили до селища міського типу Міжгір'я.
Травмованих на горі Кругла Боржавського хребта трьох туристів транспортували та передали медпрацівникам близько 17:53.
До теми Робили селфі під час грози: в Індії блискавка вбила 11 людей