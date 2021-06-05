Піднімалися на гору Хом'як: у Карпатах рятувальники відшукали заблукалих туристів – фото

Рятувальники у суботу, 5 червня, відшукали у Карпатах 5 заблукалих туристів. Серед них – 4 дітей.

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що "5 червня о 15:45 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче від громадянина, жителя міста Коломия, надійшло повідомлення про те, що піднімаючись на гору Хом'як з села Татарів, зійшла зі стежки й заблукала група туристів з 5 людей".

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Зокрема, 4 мандрівників – неповнолітні.

Зв'язок з групою туристів був мобільним телефоном. О 16:27 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче у складі людей на 1 одиниці техніки,

– мовиться у повідомленні.

За даними ДСНС, "о 18:05 рятувальники знайшли заблукалих туристів у задовільному стані та супроводили їх до села Поляниця, звідки вони направились до тимчасового місця проживання".