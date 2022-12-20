Лавинна небезпека і неймовірна краса: яка погода на високогір'ї Карпат

На високогір'ї Карпат 20 грудня панує зимова казка. Однак при цьому погодні умови небезпечні – можливе сходження лавин.

Яка погода панує у Карпатах

Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський опустилася до -10 градусів. Небо – захмарене.

Цікаво Харків накрила зимова гроза: чому синоптики вважають це аномалією

Вітер південно-західний. Він рухається зі швидкістю 11 метрів на секунду. Через нещодавні відлиги та раптове падіння температури на схилах Чорногори помітили обледеніння. Крім того, в горах оголосили 2 рівень небезпеки через можливе сходження лавин.



Скільки снігу випало на горі Піп Іван / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост



У Карпатах можливе сходження лавин / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост



Як врятуватися під час сходження снігових лавин / Інфографіка 24 каналу

В Україну йде потепління

Після нещодавніх сильних морозів та снігів в Україні потепліє. Найближчим часом температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів навіть вночі. На Заході та Півдні стовпчики термометрів підіймуться до +9 градусів, у Криму – взагалі до +12 градусів.

При цьому синоптики обіцяють дощі. 24 лютого, в Україні буде похмура й мокра погода. Дощі прогнозують у всіх областях України. Але повітря при цьому буде теплим.