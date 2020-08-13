У Карпатах загинув турист з Києва: що трапилося
Під час проходження туристичного маршруту горою Стримба біля Колочави, що у Закарпатській області, загинув чоловік. У 55-річного киянина стався серцевий напад.
До рятувальників надійшло повідомлення від туристичної групи про те, що чоловікові стало погано, повідомляє пресслужба ДСНС Закарпаття.
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Виявилось, що у 55-річного киянина стався серцевий напад під час проходження маршрутом на гору Стримба, що біля села Колочава Міжгірського району.
О 19:00 рятувальники та медичні працівники прибули до місця події, де виявили тіло туриста без ознак життя,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальники доставили тіло загиблого до Колочави та передали правоохоронцям.
Зверніть увагу Туризм під контролем рятувальників: перед походом в гори треба заповнити онлайн-форму
Рекомендації для людей, що збираються у гори:
- Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.
- Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм (він займає дуже мало місця), теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.
- Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки.
- Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.
- При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми.
- Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах, звідки в екстреному випадку важко спуститися вниз.
- У горах ходіть туристичними стежками, не шукайте в нетрях зустрічі з дикими звірами.
- Не залазьте без страховки на скелі та кам’яні брили.