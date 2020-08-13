Під час проходження туристичного маршруту горою Стримба біля Колочави, що у Закарпатській області, загинув чоловік. У 55-річного киянина стався серцевий напад.

До рятувальників надійшло повідомлення від туристичної групи про те, що чоловікові стало погано, повідомляє пресслужба ДСНС Закарпаття.

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Виявилось, що у 55-річного киянина стався серцевий напад під час проходження маршрутом на гору Стримба, що біля села Колочава Міжгірського району.

О 19:00 рятувальники та медичні працівники прибули до місця події, де виявили тіло туриста без ознак життя,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники доставили тіло загиблого до Колочави та передали правоохоронцям.

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