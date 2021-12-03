У Карпатах небезпечно через негоду: рятувальники попереджають про лавини
Джерело:ДСНС України
Рятувальники попередили про небезпеку через сходження лавин у Карпатах. Також у службі ДСНС порадили людям дотримуватися правил безпеки під час походу у гори.
Найкраще – нікуди не йти, а коли погода покращиться – зареєструвати свій похід. Про це рятувальники попередили 3 грудня.
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Рятувальники попередили про небезпеку лавин
3 – 4 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека, тобто 3 рівень небезпеки,
– повідомили у відомстві.
Рятувальники порадили, що варто дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Зокрема:
- ретельно планувати свої туристичні мандрівки;
- об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан;
- а також стежити за зміною погодних умов у горах.
Варто також ознайомитись із погодою на вершинах, адже у Карпатах очікується сильний сніг та ІІ рівень небезпеки.
Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до планування власного відпочинку. Насамперед важливо не виходити на маршрути під час негоди!
– розповіли у відомстві.
Додали: якщо погодні умови будуть сприятливими і ситуація нормалізується, ДСНС рекомендує зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити онлайн на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону в:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Чернівецькій областях.
Окрім того, рятувальники пригадали:
- маршрути необхідно обирати такі, які відповідають досвіду та рівню фізичної підготовки;
- одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;
- не порушувати правил кермування автомобілем, квадрациклом чи іншим транспортним засобом у гірській місцевості;
- не слід вирушати у гори поодинці та великими групами;
- погоду потрібно звіряти лише з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні максимум.
Коротко про негоду в Україні
- 2 грудня рятувальники попередили, що вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують сильний сніг. Мовилось про І рівень небезпечності, тобто жовтий.
- Також у Києві та області після обіду 3 грудня почнеться сильний снігопад з дощем. Через це на дорогах буде ожеледиця.
- У цей же день в ДСНС попередили, що негода може призвести до порушення (в Карпатах – місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.