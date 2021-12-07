У Карпатах знайшли тіло туриста, який 4 грудня зник на снігоході

Рятувальники завершили пошукову операцію на полонині Руна. Тіло 50-річного чоловіка, який зник напередодні, знайшли близько 14:00.

До пошуків туриста залучили 90 рятувальників та 33 одиниці техніки. Чоловік зник у Карпатах ще 4 грудня.

Що було раніше Знайшли перекинутий снігохід: у Карпатах відновили пошуки чоловіка, що загубився у горах

Пошуки відновили 6 грудня

Чоловік, тіло якого знайшли рятувальники, заблукав ще 4 грудня. Тоді рятувальникам вдалося знайти лише снігохід, на якому він катався. Пошуки призупинили о 1:00 6 грудня, однак через 4 години відновили.

Під час пошукової операції залучили вертоліт МІ-8, щоб обстежувати територію згори.

7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що 50-річний чоловік, який зник у горах був родом із Закарпаття. Припускають, що він не впорався з кермуванням на снігоході, тому після того, як його перекинуло, чоловік вирішив піти пішки й заблукав.

Туристи заблукали в Карпатах: головне

4 грудня рятувальники почали пошуки 3 чоловіків, які поїхали в гори кататися на снігоходах і не повернулися.

Згодом 2 туристів прийшли до турбази "Девур". Однак третього так і не було.

Того ж вечора знайшли його перекинутий снігохід.

Як це було: про пошуки туристів у Карпатах, які заблукали 4 грудня – дивіться відео