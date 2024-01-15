У Карпатах зник француз: з ним немає зв'язку понад 10 днів
Джерело:ДСНС
У Карпатах зник громадянин Франції. Він планував піднятись на Говерлу та мандрувати Карпатами в напрямку Рахова Закарпатської області.
Рятувальники повідомили, що громадянин Франції мав мандрувати горами 3 – 6 січня. Проте він досі не вийшов на зв'язок.
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Що відомо про зникнення француза
12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища міського типу Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області,
– розповіли в ДСНС.
Проте француз з 3 січня ще не виходив на зв'язок. На жаль, свій маршрут він у надзвичайників не реєстрував.
Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області, працівники ДСНС обшукали основні маршрути сходження до вершини гори Говерла, проте французького туриста не знайшли.
Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Що радять рятувальники під час походу в гори
- Працівники ДСНС пояснюють, що маршрути треба обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки. Особливу увагу слід звернути на екіпірування, адже одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.
- Окрім того, варто подорожувати горами не поодинці, а великими групами. Також варто зважати на погоду – звертати увагу на короткостроковий прогноз синоптиків – наперед на 1 – 2 дні максимум.
- Також в холодну пору року треба реєструвати похід. У рятувальників є додаток "Порятунок в горах", який призначений для реєстрації туристичних мандрівок та повідомлення гірських пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС України про загрозу життю чи здоров'ю.