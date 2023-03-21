У Карпатах з’явився Брокенський привид: містичні фото рідкісного явища
Джерело:Василь Фіцак
У Карпатах помітили рідкісне явище – Брокенського привида. Очевидці заявили, що від такого містичного вигляду були зачаровані.
Сфотографувати оптичне явище зміг гірський рятувальник Василь Фіцак. Він виклав фото на своїй сторінці у соціальній мережі.
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Рятувальник розповів, що "привид" з’явився на Чорногорі. Коли він зник, у горах з'явилось сяйво.
Якось містично буває на горі,
– зазначив Фіцак.
До речі, користувачі у мережі також захоплені видовищем. Навіть висунули припущення, що суне якийсь грізний циклон. Під фото люди писали, що це унікальне явище, однак інші стверджували, що бачать таке в горах часто.
"Брокенський привид" в Карпатах / Фото Василя Фіцака
Сяйво в горах / Фото Василя Фіцака
Що таке брокенський привид
Це рідкісне оптичне явище в горах, яке ще називають "гірський привид". Спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця.
Здалеку ця тінь може здаватися дуже великою, іноді поруч видніються кольорові кільця – так звана глорія. Також привид може рухатись, але це пов’язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар.