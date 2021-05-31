Напередодні літа Карпати засипає снігом: фото

Попри те, що до літа залишився один день, у Карпатах продовжує панувати зима. В горах падає сніг, а температура повітря опустилася до нуля.
На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван обмежена видимість до 50 метрів.
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Станом на 09:30 31 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8 – 10 метрів на секунду. Температура повітря 0 градусів,
– йдеться у повідомленні.