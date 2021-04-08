Карпатські вершини замело снігом: фото

Рятувальники 8 квітня попереджають про сніголавинну небезпеку 3 рівня у Карпатах. Вона пов'язана з інтенсивним приростом снігового покриву.
Джерело:ДСНС
Погода у Карпатах
Рятувальники закликають людей бути обережними. Зокрема не варто ходити в гори без підготовки.
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Де існує небезпека:
- у високогір'ї Закарпатської області,
- високогір'ї Івано-Франківської,
- середньогір'ї Львівської.
На карпатській вершині Піп Іван Чорногірський зранку 8 квітня падає дрібний сніг. Температура повітря опустилася до -8 градусів. Дме південний вітер, а небо затягнулося хмарами.
До речі, 7 квітня у Карпатах було ще холодніше – температура повітря становила -13 градусів.Зверніть увагу! В Україні з 9 квітня прогнозують поступове потепління. Так, у неділю, 11 квітня стовпчики термометрів підіймуться до +12...+16 градусів. На південному сході прогнозують весняні грози.