Карпатські вершини замело снігом: фото

Рятувальники 8 квітня попереджають про сніголавинну небезпеку 3 рівня у Карпатах. Вона пов'язана з інтенсивним приростом снігового покриву.

Погода у Карпатах

Рятувальники закликають людей бути обережними. Зокрема не варто ходити в гори без підготовки.

Читайте також На Одещину посеред квітня повернулися снігопади: жителі області діляться відео

Де існує небезпека:

у високогір'ї Закарпатської області,

високогір'ї Івано-Франківської,

середньогір'ї Львівської.

На карпатській вершині Піп Іван Чорногірський зранку 8 квітня падає дрібний сніг. Температура повітря опустилася до -8 градусів. Дме південний вітер, а небо затягнулося хмарами.

До речі, 7 квітня у Карпатах було ще холодніше – температура повітря становила -13 градусів.