Росіяни намагаються іти у наступ: карта бойових дій станом на 1 травня

Станом на 67-ий день війни російські окупанти продовжують здійснювати спроби наступу на Південь та Схід. Однак наші воїни продовжують давати потужну відсіч.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися на Півдні та Сході. Найгарячіше саме на східному фронті нашої держави.

Важливо Окупанти ведуть наступ на Ізюмському напрямку, успіхи нашої ППО: основне за 67 день війни

Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни для посилення своєї армії перекидають до України зняту зі зберігання військову техніку з різних регіонів.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків з артилерії й завдає авіаційних ударів. Крім того, загарбники проводять наступальні дії в напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове. На ці напрямки окупанти перекинули 300 одиниць техніки та близько 1 000 мобілізованих з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Донецькому та Таврійському напрямках бої тривають по всій лінії фронту, а на Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки. На Луганщині окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру.

На Попаснянському напрямку окупанти намагаються штурмувати напрямок Оленівка – Новомихайлівка. Окупанти блокують наших захисників, щоб не допустити їхнього маневрування.

На Півдні окупанти продовжують наступальні дії з метою повного захоплення Херсонської області зі створенням умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. На території Херсонщини зник мобільний зв'язок.

Російські окупанти завдали удару по Миколаєву та влучили в склад з мінеральними добривами. Над Одесою сили ППО збили ворожий безпілотник.

На Волинському та Поліських напрямках наступальних дій не спостерігають. На Чернігівщині окупанти обстріляли прикордонну зону з території Росії.

Наші захисники дають відсіч окупантам. За минулу добу лише на Донеччині та Луганщині Збройні Сили відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів. Крім того, у росіян тепер кількість літаків зменшилася на 2 одиниці, а безпілотників – щонайменше на 7.



Карта бойових дій станом на 1 травня / Скриншот

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