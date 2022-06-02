Безуспішні штурми росіян і обстріли наших позицій: карта бойових дій на 2 червня

Триває вже 99-й день повномасштабної війни з Росією і нашої бротьби з агресором. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході країни.

Українські воїни продовжують мужньо боронити нашу державу. Актуальну інформацію з фронту повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

До теми Окупанти зазнали втрат біля Лимана та відійшли, схожа ситуація – в районі Сєвєродонецька

Що відбувається на Донбасі

Як відомо, росіяни хочуть захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Але ЗСУ чинять їм гідний спротив і руйнують плани противника. Зокрема, на Слов'янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на тому, щоб утримувати позиції, які зайняв. Також росіяни там ведуть розвідку та створюють умови, щоб відновлювати свій підлий наступ. Вони обстріляли з артилерії райони населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

Вогневе ураження наших позицій російські окупанти продовжують на Донецькому напрямку. Проводять його вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

У напрямку Лимана, де напередодні ліквідували десятки кадирівців, російські окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок. Але ЗСУ завдали їм значних втрат, тому ворог змушений був відходити.

Досі залишається складною ситуація на Сєвєродонецькому напрямку, де ворог проводить штурмові дії безпосередньо в місті. Росіяни вели штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, застосовуючи при цьому мінометний вогонь. Але навіть це не принесло їм успіху.

На Бахмутському напрямку російські окупанти штурмують Комишуваху. Їхня мета – взяти під контроль місто. Там тривають бої, ворог має частковий успіх. Також був штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка. Але наші війська завдали росіянам вогневого ураження, тому вони відійшли.

Активних дій у Генштабі не відзначають на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Водночас були обстріли українських військ з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.



Карта бойових дій на 2 червня / Фото Liveuamap

Ситуація на інших напрямках фронту

Окрім Донбасу, також триває боротьба за Південь України та Харківщину. Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Російські окупанти поповнюють там свої запаси.

Почали росіяни частіше обстрілювати наші позиції на Південнобузькому напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.



На Бессарабському напрямку діяльність російських окупантів суттєво не змінилася.

Водночас Білорусь переоснащує свої окремі підрозділи на Волинському та Поліському напрямках. Білорусам дали більш сучасні зразки озброєння та військової техніки. Не варто забувати, що звідти є загроза ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку активних дій ворога не було. Він продовжує доукомплектовуватися озброєнням та військовою технікою. Так, оснащують підрозділи, які зазнали втрат під час бойових дій на території України.

При цьому продовжуються цинічні обстріли з території Росії по Півночі нашої держави. Ворог вкотре обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб утримувати зайняті раніше рубежі. Мета росіян – знизити наступальні можливості наших військ, тому були обстріли позицій Сил оборони. Стріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

Кожного дня росіяни зазнають втрат

Росія у війні проти України зазнала нечувано великих втрат як особового складу армії, так і техніки. Наприклад, 1 червня у Луганській області 24 бригада імені короля Данила влучним пострілом знищила ворожу броньовану дозорно-розвідувальну машину.

У Лимані під час спецоперації наших військових артилерією накрило кадирівців. Так, лави "двохсотих" поповнив підполковник Заур Дімаєв. він був заступником командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Пораненим може бути й ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін.

За інформацією на 1 червня, українські військові загалом ліквідували вже близько 30 700 окупантів. Крім того, наші воїни перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки.

Ви маєте знати, що росіяни бояться нашого наступу: дивіться відео