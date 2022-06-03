Значні втрати ворога біля Попасної, невдача окупантів на Півдні: карта бойових дій на 3 червня

Вже протягом 100 днів Україна мужньо бореться з російськими нападниками. Найважча ситуація – на Луганщині, проте українські воїни роблять все можливе задля захисту рідної землі.

Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що відбувається на кожному з напрямків.

Важливо В центрі Сєвєродонецька тривають бої, – Генштаб

Актуальна ситуація на фронті по всіх напрямках

Волинський та Поліський напрямки

Тут основні зусилля білоруської армії зосереджені на тому, аби охороняти державний кордон. Водночас відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних районах. Білоруські військові також перевіряють готовність спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу. Загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території зберігається.

Сіверський напрямок

Активних бойових дій тут противник не проводив. Проте росіяни обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру поблизу Гудового. Також на Сумщині атакували Бачівськ, Ходине та Славгород.

Слобожанський напрямок

Противник продовжує готуватись до наступу, поповнюючи матеріальні запаси, озброєння та техніку. Вороги обстрілюють українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку не було активних бойових дій, ворог стримує сили української оборони та обстрілює цивільну інфраструктуру.

не було активних бойових дій, ворог стримує сили української оборони та обстрілює цивільну інфраструктуру. На Слов'янському напрямку Росія здійснює інженерне обладнання позицій. Поблизу Довгенького загарбники завдали авіаударів. Штурмові дії окупантів біля Богородичного та Долини успіху не мали.

Росія здійснює інженерне обладнання позицій. Поблизу Довгенького загарбники завдали авіаударів. Штурмові дії окупантів біля Богородичного та Долини успіху не мали. На Донецькому напрямку росіяни продовжують артилерійські обстріли.

росіяни продовжують артилерійські обстріли. На Лиманському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу Ярової, Щурового, Старого Каравану і Райгородка. Досі тривають бої біля Студенки.

ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу Ярової, Щурового, Старого Каравану і Райгородка. Досі тривають бої біля Студенки. На Бахмутському напрямку противник обстрілював такі населені пункти: Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Біля Врубівки намагався проводити штурмові дії, проте без успіху.

противник обстрілював такі населені пункти: Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Біля Врубівки намагався проводити штурмові дії, проте без успіху. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках не було активних бойових дій – російські війська обстрілювали населені пункти. Силами окремих підрозділів росіяни намагались вести штурмові дії біля Красногорівки та Полтавки. Успіху не мали та відійшли на попередні позиції.

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Сєвєродонецький напрямок

Росіяни продовжують обстрілювати як позиції оборонців, так і населені пункти. Постраждали Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Поблизу Метьолкіного та Білогорівки ворог намагався вести штурмові дії та зазнав втрат. В центральній частині Сєвєродонецька тривають бої.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та РСЗВ по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку активізував повітряну розвідку та проводив штурмові дії, проте отримав відсіч від українських захисників.

Аби утримати рубежі оборони, окупанти посилюють передові позиції та переміщують резерви.

На Попаснянському напрямі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Росії зазнали значних втрат. Мовиться щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Карта бойових дій на 3 червня / Фото Liveuamap

Успіхи українських військових за добу

На Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили 5 атак ворога, знищили 5 танків, 3 артилерійських системи, 2 бойові броньовані машини.

Підрозділи ППО збили три "Орлани-10".

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