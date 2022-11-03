Ворог наступає на кількох напрямках, а ЗСУ відбили 12 атак: карта бойових дій на 3 листопада

Окупанти намагаються наступати на кількох напрямках. Зокрема, біля Бахмута. Втім, українські оборонці потужно відбивають атаки ворога.

Про ситуацію на фронті розповіли у черговому зведенні Генштабу. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій на 3 листопада.

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Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, а також зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області;

Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби противник:

завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари,

здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів.

Яка ситуація на Півночі

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав'ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області.

Яка обстановка на Сході

Неспокійно було і:

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам'янка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита". Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Що відбувається на Півдні

Обстріли не вщухали:

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Досягнення наших бійців за добу

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БпЛА "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили:

5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 склади боєприпасів,

3 інших важливих військових об'єкти противника.

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