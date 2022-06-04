Бої за Сєвєродонецьк та спроби наступу на Сході: карта бойових дій станом на 4 червня

В Україні триває 101-ша доба повномасштабного російського вторгнення. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави.

Українські воїни продовжують мужньо давати відсіч окупантам. У Генштабі Збройних Сил повідомили актуальну інформацію станом на 101-ий день повномасштабної війни.

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Ситуація на Сході

Активні бойові дії тривають на Слобожанському напрямку. У районі Шипуватого зафіксували переміщення колони техніки окупантів з пальним та боєприпасами, а в зворотньому напрямку евакуйовано близько 100 одиниць пошкодженого озброєння та техніки.

На Харківському напрямку російські окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні вже зайнятих позицій. Загарбники завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Мохначі.

На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії Грушуваху, Тетянівку та Дібрівне, щоб знизити бойовий потенціал Збройних Сил. Окупанти намагалися штурмувати Богородичне та наступати в районі Вірнопілля, однак безуспішно.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ на всій лінії зіткнення, використовуючи міномети, артилерію та авіацію.

Основні сили загарбники зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєвєродонецьку окупанти ведуть штурмові дії, у місті тривають бої. Також росіяни намагалися наступати в напрямку Устинівки, однак без успіху.

На Бахмутському напрямку окупанти так само провели безуспішний наступ, однак були змушені відступити.

На Лиманському напрямку окупанти в районі Старого Каравану намагаються взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти ведуть сковуюючі дії.

Темпи просування російських загарбників напрямку низький через виснаження особового складу і низький бойовий дух.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на позиційній обороні та намагаються атакувати позиції українських військ.

На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.

У Чорному морі в готовності до застосування перебувають 3 носії крилатих ракет типу "Калібр". Варто зазначити, що учора під час вечірнього ракетного обстрілу нашої території, сили ППО збили одну ракету над Одещиною і ще 3 над Миколаївщиною.



Карта бойових дій станом на 4 червня / Скриншот

Успіхи ЗСУ на Донеччині та Луганщині

За минулу добу наші військові відбили 9 атак окупантів та завдали загарбникам чималих втрат. Так українські воїни ліквідували:

1 танк;

й артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 крилату ракету;

3 безпілотники.

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