ЗСУ відбили декілька наступів окупантів: карта бойових дій станом на 4 серпня

російські окупанти намагаються покращити свої позиції на декількох напрямках фронту. Однак ЗСУ дають відсіч ворогу та успішно відбивають атаки та штурми.

Війська агресора обстрілюють позиції українських сил з артилерії, танків та авіації. Також ворог намагається проводити штурм відразу на декількох напрямках, але не має успіху.

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Активізації армії білорусі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Водночас у частинах сил спеціальних операцій армії білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності.



Бойові дії в Україні 3 серпня 2022 року / Фото Liveuamap

Війська агресора вкотре обстріляли Сумську та Чернігівську області. Зі ствольної артилерії ворог вів вдарив по районах Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На напрямку Байрак – Гусарівка тривають бойові дії

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Також, як повідомили в Генштабі, окупанти здійснили спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка. Там бойові дії тривають.



На напрямку Байрак – Гусарівка тривають бойові дії / Фото Liveuamap

Яка ситуація на Донбасі

Одна з найбільш напружених ситуацій на фронті залишається на Донбасі. Окупанти намагаються наступати на декількох напрямках з метою захопити Краматорськ, Слов'янськ і Бахмут.

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Однак ворог отримав відсіч та відійшов.



Ворог намагався просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне / Фото Liveuamap

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Противник вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, однак не мав успіху та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.



Ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема / Фото Liveuamap

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На напрямку Олександрівка – Мар'їнка тривають бойові дії

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки.

Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар'їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.



росіяни обстріляли Миколаїв / Фото Liveuamap

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