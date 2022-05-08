Основний напрямок удару – Донбас: карта бойових дій станом на 8 травня

Триває 74 день повномасштабного вторгнення Росії. Як виглядає карта бойових дій, можна побачити далі.

Інтенсивні бої продовжуються на Півдні та Сході. Ворог не припиняє свій наступ і досі не залишив своєї підступної головної мети – захопити всю Україну, повідомляє 24 канал.

До теми ЗСУ відійшли від Попасної, – Гайдай про ситуацію на фронті

Ситуація на Харківщині

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про те, що відбувається навколо міста Харкова та в регіоні. Адже раніше заявляли про контрнаступальні дії ЗСУ в цій області. Саме тому ворог зосередив усі свої сили на тому, щоб не дати нашим військам просунутися далі. Але йому це не вдасться, бо наші воїни мають на меті гнати російських окупантів з нашої землі аж до кордону Росії.

Продовжують росіяни свої підступні обстріли й на Слобожанському напрямку. Потерпіли населені пункти Прудянка, Слатине та Циркуни. Біля Козачої Лопані російські загарбники обладнали свої позиції. З Ізюмського напрямку росіяни хочуть наступати на Слов'янськ.

Що відбувається на Донбасі

Бої у цьому регіоні можна без сумніву назвати найбільш гарячими та кривавими. Саме на межі Луганської та Донецької областей хоче вийти ворог. Такі ж плани у росіян щодо тимчасово окупованої Херсонщини, щоб мати собі сухопутний коридор до окупованого Криму.

У Генштабі повідомляють, що на Донеччині угруповання російських окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

Також продовжує залишатись складною ситуація в Маріуполі. Там росіяни, як і раніше, блокують наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". Вони штурмують підприємство, відкриваючи вогонь артилерії та танків. Нагадаємо, що Ірина Верещук напередодні заявляла, що з заводу вдалось евакуювати всіх цивільних, які там ховалися.



Мапа бойових дій в Україні на 8 травня / Фото Liveuamap

Гайдай про ситуацію на Луганщині

Про те, що відбувається в Луганській області неодмінно звітує очільник ОВА Сергій Гайдай. Регіон обстрілюють просто нещадно. По селі Білогорівка завдали удару. Російські окупанти влучили в місцеву школу, де ховалися люди. Загиблихи може бути приблизно 60 осіб, школа просто склалася.

У сусідньому Шипіловому росіяни поцілили в двоповерховий будинок. За словами Гайдая, там в підвалі ховалися 11 людей. У них були шанси вижити саме через це. Про їх долю рятувальники повідомлять після того, як розберуть завали.

Також Гайдай зазначав, що Збройні Сили України не залишають росіян без помсти за наші міста та вбите мирне населення. Ворог несе великі втрати, вдершись на нашу землю. Лікарня в окупованому Луганську забита тілами ліквідованих і важкопоранених загарбників. У останніх є шанс стати "200-ми" через брак ліків.

Переконайтесь у втратах російських загарбників: дивіться відео