Покровський напрямок – найгарячіший: карта бойових дій 11 серпня

Українські оборонці вже 900 днів поспіль протистоять російським загарбникам по всій лінії фронту. Протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

Всього ворог здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 – із реактивних систем залпового вогню. Що відбулося на фронті за минулу добу, передає 24 Канал.

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Ситуація на фронті

Ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 6 бойових зіткнень в районі Вовчанська.Кількість атак за добу досягла 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.Наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

Спроби просування росіян на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Силами оборони України зупинено 7 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.Наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80% усіх боєзіткнень.

Окупанти хочуть просуватися у районі Часового Яру: дивіться на карті

Ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нью-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

Росіяни атакують Торецьк: дивіться на карті

Наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка – десять, вісім та п’ять відповідно.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти 9 разів намагалися прорвати оборону наших військ.Агресор 3 рази атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.Відбулось 1 бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.Успіху не мали 2 атаки росіян.Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.