Окупанти подекуди відступають з Херсонщини: карта бойових дій станом на 13 грудня

Україна героїчно обороняється від загарбника вже 293 день. Найпекельніші бої зараз тривають на сході нашої країни.

Яка ситуація на всіх напрямках фронту сьогодні, розповіли у Генштабі ЗСУ. Актуальну карту бойових дій станом на 13 грудня підготував для вас 24 канал.

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Росіяни продовжують наступ на чотирьох напрямках

Російські загарбники продовжують наступати на:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

а також Запорізькому напрямках.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій,

– повідомили в Генштабі.

За даними наших військових, вони відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорського, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Окрім цього, росіяни 7 разів вдарили по Україні ракетами. Попередньо відомо, що:

п'ять з них – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області;

ще 79 обстрілів – з реактивних систем залпового вогню, зокрема по Херсону;

на жаль, загинули люди.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України,

– пояснили наші військові.

Тільки за минулу добу ворог з мінометів та артилерії атакував райони населених пунктів:

Середина-Буда та Рясне на Сумщині;

Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам'янка на Харківщині.

Яка ситуація на різних напрямках

За даними Генерального штабу ЗСУ, не змінилась ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. На щастя, там немає ознак формування наступальних угруповань противника. Окрім того, на:

Куп'янському напрямку – вороги атакували з танків Кислівку, Котлярівку, Табаївку, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області;

напрямку – вороги атакували з танків Кислівку, Котлярівку, Табаївку, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області; Лиманському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області; Бахмутському – обстріляв з танків та артилерії різних типів райони майже 12 населених пунктів. Зокрема: Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного, Білогорівки, Веселого, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Часового Яру, Кліщіївки, Курдюмівки, Дружби Донецької області;

– обстріляв з танків та артилерії різних типів райони майже 12 населених пунктів. Зокрема: Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного, Білогорівки, Веселого, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Часового Яру, Кліщіївки, Курдюмівки, Дружби Донецької області; на Авдіївському напрямку – вдарив з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії райони майже 20 населених пунктів. Відомо про Залізне, Нью-Йорк, Красногорівку, Бердичі, Веселе, Авдіївку, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівку та Мар'їнку Донецької області;

напрямку – вдарив з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії райони майже 20 населених пунктів. Відомо про Залізне, Нью-Йорк, Красногорівку, Бердичі, Веселе, Авдіївку, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівку та Мар'їнку Донецької області; Новопавлівському – росіяни обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області;

– росіяни обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому – вдарив з танків та всього спектру артилерії. Постраждали Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області;

– вдарив з танків та всього спектру артилерії. Постраждали Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області; на Херсонському – мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення. Найбільше постраждали – Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Росіяни подекуди відходять з Херсонської області

Загарбники на Херсонщині:

здійснюють ротацію окремих підрозділів;

заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими мешканцями помешкання;

10 – 11 грудня почали відводити свої сили з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям,

– заявили в Генштабі.

Зокрема, відомо, що росіяни:

у Луганську переобладнали один із корпусів пологового будинку під військовий шпиталь;

в Мелітополі як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію;

для лікування використовують медичний персонал з Росії.

Окрім того, наша авіація п'ять разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також ЗСУ: