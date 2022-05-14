Відступ ворога від Харкова та обстріли на Сході: карта бойових дій станом на 14 травня

Найгарячіші точки війни і досі фіксують на Сході та Півдні України. Там росіяни намагаються штурмувати населені пункти. Найбільша активність ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Російські загарбники продовжують свої наступальні дії, намагаючись вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської та Херсонської областей. У Генштабі Збройних Сил повідомили актуальну інформацію щодо перебігу подій на фронті.

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По всій країні досі зберігається загроза ракетних ударів противника. Зокрема, як повідомляє "Крим.Реалії" усі підводні човни чорноморського флоту Росії вийшли у море.

Ситуація на Сході

Російські окупанти відступають на Харківському напрямку, тому свої основні зусилля ворог перекинув на забезпечення відводу військ від Харкова та утримання вже зайнятих позицій.

На Слов’янському напрямку росіяни з артилерії обстріляли цивільної та військової інфраструктури у Довгенькому, Долині та Гусарівці.

За допомогою безпілотників "Орлан-10" росіяни проводили повітряну розвідку в районах Ізюма, Капитолівки та діброви на Харківщині.

На Донецькому й Таврійському напрямках росіяни атакували позиції Збройних Сил з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки і Побєди, однак без успіху.

У Маріуполі росіяни продовжують блокувати наших захисників на території заводу "Азовсталь" та задавати ударів з артилерії та авіації.

Втрати ворога на Сході

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 10 атак російських окупантів. Крім того, вдалося знищити чимало техніки ворога, зокрема:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць броньованої бойової техніки;

3 безпілотники "Орлан-10"

7 одиниць автомобільної техніки.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти намагаються утримати зайняті позиції, тому готуються до побудови багатоешелонної оборони.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін не виявлено. Окупанти продовжують обстріл позицій українських захисників та захисниць з мінометів та ствольної артилерії.



Карта бойових дій станом на 14 травня / Скриншот

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