Росіяни активно атакують на 5 напрямках: карта фронту на 14 березня

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Впродовж минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Окупаційні війська завдали по позиціях українських захисників та населених пунктах 103 авіаудари, скинувши 154 керованих бомби та здійснили близько 6 тисяч обстрілів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

Окупаційні війська проводили наступальні дії на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

Росіяни посилили атаки на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Окупанти намагаються просуватися на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

Ворог атакує на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Покровському напрямку ситуація найважча: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти п’ять разів марно намагалися прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

Росіяни намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

8 разів окупанти штурмували позиції ЗСУ на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку росіяни провели 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

Ворог атакував на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що вчора в ОСУВ "Хортиця" повідомили про те, що російським військам вдалося перейти через річку Оскіл на Харківщині. Сили оборони роблять усе можливе, щоб вибити ворога.