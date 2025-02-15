Понад 100 атак, на Курському та Покровському напрямках – найважче: карта фронту 15 лютого

В Україні триває 1088 доба повномасштабної війни Росії проти України, ворог здійснив тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Найбільше боїв впродовж минулої доби зафіксували на Курському, Покровському та Новопавлівському напрямках, також ворог зосередився біля Торецька. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбулося на фронті за минулу добу

На Харківському напрямку відбулось 1 боєзіткнення в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів неподалік Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 8 разів поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

Ворог атакував біля населеного пункту Колодязі: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

Противник посилив наступальні дії біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

Росіяни тиснуть на Дачне: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять – із РСЗВ.

Що відбувається на фронті в Україні / Карти Генштабу ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.