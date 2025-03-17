Росія захопила Суджу та намагається прорватися на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають важкі бої. Найскладнішою ситуація залишається в районах Покровська, Торецька і Лимана, а також в Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 10 по 16 березня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв протягом тижня

За даними Генштабу ЗСУ, минулого тижня на всій лінії фронту росіяни 1 092 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони. У порівнянні з попереднім тижнем кількість атак збільшилася. Найважчим днем минулого тижня на фронті був вівторок 11 березня, коли росіяни атакували 259 разів.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 283 російські атаки за тиждень;

Торецький напрямок – 139 атак;

Курський напрямок – 136 атак.

Лиманський напрямок – 123 атаки;

Новопавлівський напрямок – 85 атак;

Куп'янський напрямок – 52 атаки;

Гуляйпільський напрямок – 51 атака;

Оріхівський напрямок – 51 атака;

Сіверський напрямок – 46 атак;

Харківський напрямок – 35 атак;

Краматорський напрямок – 26 атак;

Придніпровський напрямок – 8 атак.

У порівнянні з попереднім тижнем, Покровський напрямок знову очолив антирейтинг найскладніших напрямків за кількістю атак, а на Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворожа активність зросла у понад 2 рази.

Попри таку кількість атак, на Харківському, Покровському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках змін протягом тижня не було зафіксовано.

Що відбувається в Курській області та прикордонні Сумщини

Минулого тижня ситуація в Курській області залишалася надзвичайно складною. Зона українського контролю в області зменшилася на майже 180 кілометрів квадратних.

Ворогу вдалося захопити низку населених пунктів і, зокрема, місто Суджа або радше те, що від нього залишилося після російських авіаударів. Зараз Сили оборони контролюють ще кілька прикордонних населених пунктів, серед яких село Гуєво. Російські та північнокорейські війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони.

За даними Сумської ОВА, російські ДРГ намагаються прорватися на територію області майже по всій лінії державного кордону, тому в окремих населених пунктах оголошена евакуація цивільного населення.

Найскладнішою на Сумщині є ситуація в районах сіл Новеньке та Басівка. Там зараз "сіра зона". Росіяни через Новеньке намагаються прорватися на Басівку, а звідти – на Юнаківку, аби перекрити єдину дорогу з Курщини на Сумщину. Проте Сили оборони відбивають ворожі атаки й росіянам не вдається закріпитися на цій ділянці.





Як змінилася ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Українське командування, зокрема головнокомандувач Сирський, відзначають, що Курська операція мала величезне значення для України. На своїй території ворог безповоротно втратив 22 200 особового складу, ще 31 800 – поранені, а 942 взяли в полон. Сили оборони затримали на Курщині величезне російське угруповання військ, яке могло минулого року піти наступом на Харків або Суми, але тоді Україна зірвала ці плани.

ЗСУ звільнили село біля Куп'янська

На Куп'янському напрямку ситуація також напружена, проте Сили оборони продовжують проводити контратаки поблизу міста Куп'янськ. Минулого тижня російських загарбників вдалося вибити із села Фиголівка, в яке вони не так давно прорвалися.

Водночас росіяни, ймовірно, форсували Оскіл в районі сіл Петрівка – Красне Перше, проте не закріпилися. Але сіра зона на цій ділянці з'явилася.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни захопили ще одне село на Луганщині

Останні кілька тижнів ситуація на Лиманському напрямку є надзвичайно складною, проте майже усі російські штурми закінчувалися невдало і просувань не було. Проте минулого тижня ворогу вдалося закріпитися в селі Новолюбівка Луганської області, яке тривалий час було у сірій зоні. Населений пункт, крім північних околиць, повністю під контролем Росії.

Також тривають важкі бої в Макіївці, біля Колодязів, у Тернах і Ямполівці.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Тиск на Луганщину відбувається не тільки на Лиманському, але й на Сіверському напрямку. Минулого тижня росіяни посилили штурми в районі села Білогорівка – єдиного населеного пункту Луганщини на цій ділянці.

На жаль, ворожим військам вдалося просунутися.





Як змінилася ситуація в Білогорівці / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Часового Яру

Тривають важкі бої в Часовому Яру фактично за кожен будинок у місті. Основні боєзіткнення відбуваються в мікрорайонах Новопівнічний і Десята та в Центральній частині міста.

Однак минулого тижня ворогу вдалося просунутися північніше від Часового Яру, а саме між селами Григорівка та Оріхово-Василівка.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Важкі бої в Торецьку

Торецький напрямок – один із найважчих на лінії фронту, а особливо його ускладнює відсутність чіткої лінії зіткнення. Тривалий час на карті не було жодних змін щодо ситуації в місті, але аналітики DeepState пояснюють це тим, що ситуація динамічна і змінюється постійно.

На вихідних аналітики оновили лінію зіткнення на карті. Більшість міста окупована, значна частина – у сірій зоні. Бої тривають.





Оновлена лінія зіткнення в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Від Неліпівки біля Торецька і до Удачного поблизу межі з Дніпропетровською областю попри величезну кількість російських штурмів, протягом минулого тижня змін не зафіксовано.

Росіяни просуваються на Новопавлівському напрямку

Минулого тижня російські війська просунутися поблизу Ясенового та Улаклів, водночас в Андріївці їхнє просування зупинено. Ворог намагається штурмувати Костянтинопіль.

Також ворожі війська прорвалися в Скудне та Дніпроенергію, а ось в Бурлацькому спроба наступу була невдала – Сили оборони відкинули росіян звідти та зупинили просування ворога там.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

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