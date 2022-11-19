ЗСУ відбили 6 атак ворога на Донеччині: карта бойових дій станом на 19 листопада

Російські окупанти все ще намагаються наступати у Донецькій області. Тим часом українські захисники просуваються на Півдні.

Про актуальну ситуацію на фронті доповіли у зведенні Генштабу ЗСУ. 24 канал аналізує карту бойових дій станом на 19 листопада.

Увага Росіяни можуть наступати широким фронтом: хронологія 269 дня війни

Як змінилась ситуація на фронті: головне

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Росіяни активно обстрілювали населені пункти на лінії розмежування. Вони відкривали вогонь з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, танків тощо. Під удар потрапляли не лише території, які розташовані біля зони бойових дій, а й інші мирні міста та села.

Крім того, росіяни обстріляли Чорнобаївку та Херсон, з яких кілька днів тому втекли.

Ймовірно, українські війська ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Водночас загарбники продовжують наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька. Однак окупаційна влада стикається з незадоволеними мобілізованими та низьким моральним духом на передовій.

Лінія бойових дій Сватове-Кремінна: показуємо на карті

Ситуація на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М'ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, і Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччині та Кам'янське Запорізької області;

на Криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк;

на Херсонському напрямку – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам'янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

Карта бойових дій в Україні:

Ворог зазнає втрат у війні

Онлайн-карта Deep State зручно показує, як змінюється лінія бойових дій на усіх напрямках фронту. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим – раніше звільнена територія; червоним – окупована територія; рожевим – територія, що потребує уточнення.

У Генштабі підтвердили, що у період з 10 по 16 листопада, у Горлівку з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.