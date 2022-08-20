Ворог намагається наступати на Донбасі, але марно: карта бойових дій станом на 20 серпня

Українські військові стримують російських окупантів. Найбільш напружена ситуація – на Сході та Півдні держави.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Яка ситуація на північних кордонах

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог зі ствольної артилерії обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії, аби утримати займані райони та не допустити контрнаступ підрозділів Сил оборони. Подекуди окупанти намагаються покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно вів повітряну розвідку БпЛА. Завдав авіаційних ударів біля Леб'яжого та Залимана. Вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов.



Карта бойових дій станом на 20 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

зафіксували обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки. На Краматорському напрямку ворог стріляв зі ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

ворог стріляв зі ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ. На Авдіївському напрямку окупанти залучили танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Авіація противника діяла поблизу Мар'їнки.

Загалом за минулу добу ворог намагався наступати у районі населених пунктів:

Новодмитрівка, Вірнопілля і Курульки,

Бахмут, Зайцеве і Кодема (бойові дії тривають),

Опитне і Майорськ (бойові дії тривають).

На всіх цих напрямках ворога спіткала невдача – наші ЗСУ дали потужну відсіч окупантам.



Що відбувається на Донбасі 20 серпня / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку зафіксували обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара і Пречистівки. Противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

На Запорізькому напрямку ворог залучив артилерію і танки для обстрілів районів населених пунктів Білогір'я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки. Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях,

– додали у Генштабі ЗСУ.



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

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