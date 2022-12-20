ЗСУ потужно знищили окупантів на Херсонщині: карта бойових дій станом на 20 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти й далі намагаються захопити всю Донецьку область. Під Бахмутом йдуть найзапекліші бої. Крім того, росіяни атакують ракетами та дронами українські міста.
Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ. Далі можете побачити карту бойових дій.
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ЗСУ відбивають атаки окупантів
За минулу добу наші військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
Ворог обстрілює Україну
Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.
Яка ситуація на фронті
- На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.
Карта бойових дій станом на 20 грудня
Окупанти зазнають шалених втрат
Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.
Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.