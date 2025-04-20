Росіяни тиснуть на Донеччині, на фронті зафіксовано 127 зіткнень: карта бойових дій 20 квітня

Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога. Протягом минулої доби, 19 квітня, на фронті зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни здійснили 5 912 артилерійських обстрілів, зокрема, 115 – із реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на лінії зіткнення

По позиціях українських підрозділів та населених пунктах противник завдав 103 авіаційних удари, скинувши 170 КАБ, а також залучив для ураження 2 781 дрон-камікадзе.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 пункти управління БпЛА, 2 засоби ППО, 5 засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог 2 рази марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українці відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 7 разів атакував позиції захисників у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку оборонці зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку відбили 3 атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, 8 з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, минулої доби Сили оборони ліквідували 950 російських військових, тож загальні втрати агресора перевищили 941 тисячу осіб. Окрім того, противник втратив 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем і 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня.