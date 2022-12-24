На Волині – все спокійно, у Бахмуті досі тривають тяжкі бої: карта бойових дій на 24 грудня

Українські воїни продовжують тримати оборону на усіх напрямку фронту. Найгарячіше наразі в Бахмуті – ворог щодня здійснює спроби наступу.

24 канал проаналізував дані Генштабу щодо ситуації на полі бою. Ворог зазнає шалених втрат на Донбасі, найзапекліші бої тривають на Бахмутському напрямку.

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Де ЗСУ відбили атаки ворога за минулу добу

Українські захисники героїчно протистоять ворогу і не дають прорвати свої оборонні позиції. За попередню добу ЗСУ відбили напади у районах таких населених пунктів:

Андріївка;

Ямполівка;

Роздолівка;

Бахмутське;

Бахмут;

Північне;

Нью-Йорк;

Красногорівка;

Водяне;

Мар’їнка.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, зазначив Генштаб.

ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, зазначив Генштаб. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.

ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометами та артилерією окупанти обстріляли райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

мінометами та артилерією окупанти обстріляли райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог атакував з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.

ворог атакував з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь окупантів потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині.

під вогонь окупантів потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку російські загарбники обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.

Де окупанти обстрілювали на Бахмутському напрямку: карта

На Авдіївському напрямку обстріли було зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.

обстріли було зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки. На Новопавлівському напрямку російська артилерія гатила по Вугледарі, Пречистівці та Великій Новосілці на Донеччині.

російська артилерія гатила по Вугледарі, Пречистівці та Великій Новосілці на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали аж понад 50 населених пунктів. Серед них – Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобаївка на Херсонщині.

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У ворога величезні втрати

Окупаційна влада змушена переробляти лікарні Луганщини на військові шпиталі, адже окупанти мають колосальні втрати серед особового складу. У Генштабі зазначають, що перепрофілювали вже медичні заклади в Біловодську та Марківці.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ. Також уразили позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що ЗСУ збили 9 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали потужного удару по 2 пунктам управління, 2 складам боєприпасів та 11 районах зосередження особового складу загарбника.