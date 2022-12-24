На Волині – все спокійно, у Бахмуті досі тривають тяжкі бої: карта бойових дій на 24 грудня
Українські воїни продовжують тримати оборону на усіх напрямку фронту. Найгарячіше наразі в Бахмуті – ворог щодня здійснює спроби наступу.
24 канал проаналізував дані Генштабу щодо ситуації на полі бою. Ворог зазнає шалених втрат на Донбасі, найзапекліші бої тривають на Бахмутському напрямку.
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Де ЗСУ відбили атаки ворога за минулу добу
Українські захисники героїчно протистоять ворогу і не дають прорвати свої оборонні позиції. За попередню добу ЗСУ відбили напади у районах таких населених пунктів:
- Андріївка;
- Ямполівка;
- Роздолівка;
- Бахмутське;
- Бахмут;
- Північне;
- Нью-Йорк;
- Красногорівка;
- Водяне;
- Мар’їнка.
Що відомо про ситуацію на фронті
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, зазначив Генштаб.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.
- На Слобожанському напрямку мінометами та артилерією окупанти обстріляли райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворог атакував з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку під вогонь окупантів потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку російські загарбники обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.
Де окупанти обстрілювали на Бахмутському напрямку: карта
- На Авдіївському напрямку обстріли було зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.
- На Новопавлівському напрямку російська артилерія гатила по Вугледарі, Пречистівці та Великій Новосілці на Донеччині.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали аж понад 50 населених пунктів. Серед них – Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобаївка на Херсонщині.
Як виглядає актуальна карта бойових дій в Україні: мапа
У ворога величезні втрати
Окупаційна влада змушена переробляти лікарні Луганщини на військові шпиталі, адже окупанти мають колосальні втрати серед особового складу. У Генштабі зазначають, що перепрофілювали вже медичні заклади в Біловодську та Марківці.
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ. Також уразили позиції зенітно-ракетного комплексу противника.
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що ЗСУ збили 9 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали потужного удару по 2 пунктам управління, 2 складам боєприпасів та 11 районах зосередження особового складу загарбника.