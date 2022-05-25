Ворог намагається просуватися, посилив застосування авіації: карта бойових дій на 25 травня

Російські війська не полишають спроб наступу на Донбас. Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 25 травня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Важливо Окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають

Через недостатню кількість запасів високоточної ракетної зброї противник шукає інших способів ураження критично важливих та військових об'єктів на території України.

Яка ситуація на білорусько-українському кордоні

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. На жаль, загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі досі не минула.

Що відбувається на інших напрямках

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території російської федерації.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції. Окупанти обстріли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, але успіху не мав.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Неспокійно було у районі населених пунктів:

Святогірськ та Довгеньке – окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків.

Байрак – загарбники завдали авіаційного удару.

Пасіка – за підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт.

Обстановка на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку , за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

Тим часом на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

Окупанти формують резерви

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни намагаються поповнити резервні підрозділи зі складу Південного військового округу. Все через значні втрати у живій силі та техніці на території України.

Здобутки наших ЗСУ

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 9 атак російських загарбників, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили 6 безпілотників типу "Орлан-10" та 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.



Карта бойових дій станом на 25 травня / Фото Liveuamap

