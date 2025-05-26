Окупанти тиснуть на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта бойових дій 27 травня

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 26 травня, на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 1 ракетного та 87 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет і скинувши 151 КАБ.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили 4 586 обстрілів, з них 115 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 3 068 дронів-камікадзе. У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 6 районів зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку відбулося 5 атак загарбників. Оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку захисники зупинили 3 атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українці зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

Що відбувається поблизу Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль і Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку загарбники 1 раз безрезультатно йшли на позиції Сил оборони.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 КАБів, здійснив 228 обстрілів, з яких 8 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 окупантів. Загальні втрати особового складу Росії перевищили 982 тисячі бійців. Окрім того, ворог зостався без 2 танків, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 64 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.