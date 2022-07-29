Ворог намагався наступати на Донбасі, але відступив: карта бойових дій станом на 29 липня

російські загарбники намагаються наступати та вести штурмові дії на різних напрямках. Однак, зазнають шалених втрат. Найзапекліші бої тривають на Сході України.

Про те, що відбувається на фронті, детально розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання росіян, а також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без суттєвих змін. Водночас на Сіверському напрямку ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії у районах:

Пісків Чернігівської області,

Журавки Сумської області.

Тривають заходи інженерного обладнання позицій.



Карта бойових дій станом на 29 липня / Фото Liveuamap ​

Яка ситуація на північному кордоні

На Харківському напрямку противник з артилерії гатив по районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине.

Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

зафіксували обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового. На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам'янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.

активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам'янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. На Бахмутському напрямку здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки. Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов.

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар'єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр",

– додали у Генштабі.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по опорних пунктах та скупченнях живої сили та техніки ворога.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 29 липня: дивіться відео