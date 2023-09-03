ЗСУ стримують росіян на Сході та наступають на Півдні: карта боїв за 3 вересня

Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які наступають на Сході. Росіяни розосередили сили відразу на кількох напрямках. Водночас українські бійці наступають на Півдні.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Сході.

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На яких напрямках наступали росіяни

противник завдав авіаудару в районі М'ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій у районі Новоєгорівки

ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області.

Карта боїв у районі Сєверного

противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах.

Карта боїв у районі Красногорівки

Яка ситуація на решті напрямків

ЗСУ готують новий штурм: карта бойових дій станом на 3 вересня – відео 24 Каналу

противник завдав авіаударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.противник завдав авіаударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.противник завдав авіаударів в районах Одрадокам'янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаудару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів