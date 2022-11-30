ЗСУ нищать важливі об'єкти росіян, а в тих – шалені втрати: карта бойових дій на 30 листопада

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирне населення та наступати на кількох напрямках фронту. Українські військові героїчно ведуть бій з противником.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, яка ситуація на усіх напрямках фронту. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 30 листопада.

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ЗСУ відбили атаку ворога

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Росіяни обстрілюють мирне населення України

Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

Карта бойових дій станом на 30 листопада

Окупанти зазнають шалених втрат

Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставили понад 720 поранених загарбників. Також у тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Також за минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ пошкодили залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області. Окупанти використовували міст для доставки озброєння та військової техніки.

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