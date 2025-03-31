ЗСУ в Бєлгородській області, Росія наступає на Запоріжжі: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають запеклі бої. Найскладнішою ситуація залишається біля Покровська та Лимана, а також в Торецьку та в районі кордону між Сумською та Курською областями.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 24 по 31 березня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Як змінилася динаміка боїв

Упродовж минулого тижня на фронті за даними Генштабу відбулося 1 382 бойові зіткнення, що на 337 більше, ніж тижнем раніше. Серйозно загострилася ситуація на Покровському напрямку, де, наприклад, 29 березня росіяни атакували аж 93 рази протягом доби.

Загалом за напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 517 атак (на 192 більше, ніж попереднього тижня);

Курський напрямок – 156 атак;

Лиманський напрямок – 149 атак;

Торецький напрямок – 145 атак;

Новопавлівський напрямок – 124 атаки;

Куп'янський напрямок – 56 атак;

Гуляйпільський напрямок – 44 атаки;

Оріхівський напрямок – 38 атак;

Краматорський напрямок – 34 атаки;

Сіверський напрямок – 34 атаки;

Харківський напрямок – 27 атак;

Придніпровський напрямок – 9 атак.

На Куп'янському, Харківському, Краматорському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках лінія фронту не змінилася. Про зміни на інших ділянках говоримо далі.

Бої на Курщині, Бєлгородщині та Сумщині

Особливо складною зараз є ситуація на Півночі країни в районах державного кордону України (Сумська область) та країни-терориста (Курська та Бєлгородська області). Річ у тім, що ворог накопичив величезне угруповання військ. За оцінками, мова йде про 80 тисяч осіб. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нові наступальні операції на Сумщині та Харківщині.

Тому Сили оборони роблять все, аби знекровити це угруповання військ і не дати йому здійснити масштабний наступ.

Минулого тижня зона контролю України в Курській області зменшилася – ворог захопив Гоголівку та просунувся біля Гуєвого.

Водночас збільшилася сіра зона біля Журавки, а також вона з'явилася в районі Веселого. Село Новеньке повністю у сірій зоні, яка простяглася аж до Басівки.

Як пояснюють в Держприкордонслужбі, російські ДРГ постійно прориваються через кордон і заходять на Сумщину, проте наші воїни їх знищують. Тобто так, росіяни дійсно заходять на території, які позначені як сіра зона, але не закріплюються там.





Ситуація в районі державного кордону / Карта DeepStateMAP

Водночас Сили оборони зайшли в Бєлгородську область в районі сіл Попівка та Демидівка. Російські воєнкори заявили, що нібито ці села під контролем України. Проте вони у сірій зоні.



Ситуація в Бєлгородській області / Карта DeepStateMAP

Росія просувається біля Лимана

Продовжує ускладнюватися ситуація в районі Лимана. Минулого тижня ворожим військам вдалося прорватися в село Катеринівка. Також росіяни наступають в напрямках Нового, Зеленої Долини і Ямполівки.

Терни майже повністю окуповані, південні околиці села у сірій зоні.

Водночас росіяни продовжують атакувати в районі села Макіївка Луганської області.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Новий прорив на Торецькому напрямку

У Торецьку тривають запеклі бої за кожну будівлю, а кількість обстрілів міста сягає до 200 щодня. Ворог використовує КАБи, дрони та артилерію. Однак лінія зіткнення в місті не змінилася.

Водночас минулого тижня російські війська почали наступ на Олександропіль та Пантелеймонівку в напрямку автошляху, який колись сполучав окупований Донецьк та Костянтинівку. Вочевидь для ворога Костянтинівка залишається пріоритетом.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається біля Покровська

Попри велику кількість ворожих штурмів, минулого тижня Сили оборони провели контратаку в селі Котлине та відкинули росіян.

Водночас російські війська просунулися в Надіївці та в напрямку Котлярівки – останнього села, котре відділяє лінію фронту та Дніпропетровську область. Відстань до адмінмежі від лінії зіткнення становить менш ніж 7 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас відстань від лінії фронту до Покровська не змінилася. Ворог продовжує обстрілювати місто з усього наявного озброєння.

ЗСУ контратакували в Андріївці, росіяни прорвалися в Розлив

Складною залишається ситуація на Новопавлівському напрямку. Однак Силам оборони вдалося контратакувати в районі Андріївки та відкинути росіян.

Водночас росіянам вдалося зайти в село Розлив та закріпитися там, попри те, що відстань від лінії зіткнення до села становить 3 кілометри.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Крім того, ворог просунувся в Дніпроенергії, а сіра зона розрослася аж до Веселого.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просунувся на Запоріжжі

Російські війська продовжують посилено атакувати на Оріхівському напрямку. Російські війська просунулися у П'ятихатках і майже повністю захопив село.

Крім того, ворожі війська зайшли у Малі Щербаки. Більшість того села і сусідні Щербаки тепер у сірій зоні.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Попри розмови та заяви про перемир'я, росіяни продовжують щодня і щоночі тероризувати українців. То ж з кожним днем ми все більше переконуємося, що єдиною нашою гарантією миру та безпеки є Збройні Сили України. Тому нам потрібно допомагати нашій армії. Що можна зробити прямо зараз – підтримати збір для воїнів. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.