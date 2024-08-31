Окупанти вже за 8 кілометрів до Покровська: карта бойових дій на 31 серпня

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні, тому продовжує посилати своїх солдатів на вірну смерть заради нових територій. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку.

Також противник активно тиснув на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Загалом за минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

Окупанти тиснуть на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази: дивіться на карті

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

Росіяни атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

Ворог тисне на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

Окупанти прориваються до Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

ЗСУ відбили 24 атаки росіян на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

Ворог атакує на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

В Генштабі розповіли, що за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 140 – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.