ЗСУ закріплюються біля Бахмута, росіяни наступають у районі Білогорівки: карта боїв за 5 вересня
5 вересня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові наступають на Бахмутському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас окупанти наступають на Лиманському напрямку.
Схід залишається епіцентром гарячих бойових дій. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Дивіться також ЗСУ мають нові успіхи біля Роботиного та в Кліщіївці: як за тиждень змінилась карта фронту
Яка ситуація на фронтіНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам'янське, Веселе, Переїзне Донецької області.
Карта боїв у районі БілогорівкиНа Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.