ЗСУ закріплюються біля Бахмута, росіяни наступають у районі Білогорівки: карта боїв за 5 вересня

Українські військові наступають на Бахмутському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас окупанти наступають на Лиманському напрямку.

Схід залишається епіцентром гарячих бойових дій. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам'янське, Веселе, Переїзне Донецької області.

Карта боїв у районі Білогорівки

наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Яка ситуація на Півдні та на решті напрямків

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки, Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.