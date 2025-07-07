Диверсія на Чернігівщині та новий прорив на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається важкою. Найважчі бої тривають в Донецькій області, а також зіткнення не вщухають в Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 30 червня по 6 липня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня відбулося 1 217 бойових зіткнень по всій лінії фронту, найважча ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни посилюють атаки на Лиманському та Харківському напрямках, водночас на Торецькому спостерігається зниження ворожої активності.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 385 атак;

Лиманський напрямок – 168 атак;

Новопавлівський напрямок – 136 атак;

Сумський напрямок – 129 атак;

Харківський напрямок – 102 атаки;

Торецький напрямок – 51 атака;

Куп'янський напрямок – 48 атак;

Сіверський напрямок – 38 атак;

Краматорський напрямок – 21 атака;

Оріхівський напрямок – 14 атак;

Гуляйпільський напрямок – 13 атак;

Придніпровський напрямок – 10 атак.

Попри кількість атак лінія фронту не змінилася на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Російська диверсія на Чернігівщині

Перш ніж говорити про ситуацію на напрямках фронту, варто звернути увагу на епізод, який відбувся минулого тижня на Чернігівщині. Російські пропагандисти почали публікувати фото триколору на пункту пропуску Грем'яч біля однойменного села біля Брянської області Росії.

Пропаганда намагалася зробити інфопривід з цієї події на тлі розмов про те, чи точаться бої на Дніпропетровщині. Тобто росіяни хотіли створити видимість того, що бойові дії перекидаються одразу на ще дві області.

Проте, як з'ясувалося, прапор встановила ворожа диверсійно-розвідувальна група і після виявлення нашими воїнами російський прапор знищили. Воїни 15-го армійського корпусу влучно збили прапор з пункту пропуску.

Як бійці Сил оборони знищили російський прапор: дивіться відео

Боїв у Чернігівській області немає, проте у прикордонні є загроза ДРГ, яка фактично існує з моменту звільнення області у квітні 2022 року.

Прорив росіян на Харківщині

Протягом минулого тижня ускладнилася ситуація на Харківському напрямку, де росіяни чинять тиск не тільки на ділянках в районах Липців, Вовчанська та північніше Куп'янська, але й в районі державного кордону.

Минулого тижня росіянам вдалося прорватися в районі села Мілове та окупувати його. Також росіяни захопили село Строївка, частина якого була у сірій зоні довгий час, й просунулися біля Тополів. Так у Харківській області утворився ще один російський плацдарм в районі Мілового, проте малоймовірно, що ворожі війська, які застрягли по всіх інших ділянках, зможуть мати там подальший успіх.





Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Торецька

На Торецькому напрямку хоч і в порівнянні з попередніми тижнями кількість ворожих атак зменшується, проте все ще залишається на високому рівні. Тривають важкі бої в Торецьку та на флангах, а також у напрямку Костянтинівки.

Минулого тижня росіяни просунулися у самому Торецьку, біля Диліївки та Неліпівки. По трасі з Донецька в напрямку Костянтинівки просувань минулого тижня не було.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку

Найважчі бої тривають на Покровському напрямку, де ворог намагається оточити Покровську агломерацію та вийти на адмінмежі з Дніпропетровською областю.

Минулого тижня у ворога були просування на північний схід від Покровська, де росіяни атакують для оточення Покровська та наступу на Добропілля. Ворог окупував село Коптєве, прорвався у Разіне й просунувся в Поповому Яру. Зараз дуже важка ситуація складається для селища Новоекономічне.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також тривають бої в районі адмінмежі областей. Там минулого тижня росіянам вдалося просунутися біля Новоолександрівки й Успенівки та прорватися в Новосергіївку. Тож сіра зона уже впритул до адмінмежі областей.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Новопавлівському напрямку

Новопавлівський напрямок залишається найскладнішим за темпом просування російських військ. Минулого тижня ворог захопив значну частину села Багатир, окупував Зелений Кут та Новоукраїнку, просунувся в Зірці, Ялті Федорівці та біля Веселого, прорвався у Толстой та Піддубне. Також росіяни захопили територію між Комарем і Запоріжжям, яка була у сірій зоні.

Також росіяни окупували так званий мішок між Зеленим Полем та Новосілкою.

Крім того, минулого тижня росіяни заявили про прорив у село Дачне Дніпропетровської області, однак у Генштабі запевнили, що росіяни хоч і зайшли, проте були знищені. Водночас на карті поблизу Дачного уже є сіра зона.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Запоріжжі

Після тривалої перерви росіяни повернулися до штурмів сіл Кам'янське та Лобкове на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Минулого тижня ворожі війська просунулися в Кам'янському, а Лобкове, на жаль, опинилося у ворожій окупації. Також просування росіян зафіксоване біля Степового.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Можливо, росіяни не можуть втілити усі свої задуми, проте вони все ще намагаються захопити якомога більше нашої території та знищити якомога більше нас. І єдина причина, чому не всі їхні плани втілюються – наші захисники. Проте без надійного тилу армія не зможе боронити нас. Тому потрібно всіма силами долучатися до захисту не тільки наших міст та сіл, а нас самих. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.