Збройні Сили України продовжують стримувати російський натиск по всьому фронту. На жаль, за останній час ворог має низку просувань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни?

Так, ворог мав успіх у Часовому Яру та Торецьку.

Ситуація у Часовому Яру зараз: дивіться на карті

Ситуація у Торецьку зараз: дивіться на карті

Водночас ворог дедалі сильніше тисне у районі адмінмежі Дніпропетровської області. За останній час окупантам вдалося просунутися на Новопавлівському напрямку – у Зеленому Гаю, біля Олексіївки та Андріївки-Клевцового.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Зауважимо, днями Росія запустила пропагандистську компанію, у якій заявила про окупацію Часового Яру. У мережі з'явилося відео, як росіяни встановлюють свої триколори у мікрорайонах Шевченка та Цех №2. Проте у DeepState зауважили, що за останні 2 місяці ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко. Решта подій – це просто проникнення в тил, аби зробити "переможне" відео.