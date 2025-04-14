Ворог просунувся у 4 селах на Донеччині: оновлення карти DeepState

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. Ворог мав просування у чотирьох населених пунктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Таємні плани ворожого флоту․ Як Росія будує новий авіаносець та готується до майбутніх війн

DeepState оновили карту фронту

За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.

Ямполівка розташована по Лиманському напрямку, де окупанти зараз активізували атаки. У 66 ОМБр зазначили, що на цьому напрямку на одного українського військового подекуди припадає 10 росіян.

Де розташована Ямполівка: дивіться на карті

Також ворог досяг успіху на Торецькому напрямку – мовиться про Валентинівку.

Яка ситуація у Валентинівці: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ втратили деякі позиції в Преображенці та Удачному.

Ворог просунувся у Преображенці: дивіться на карті

Що відбувається в Удачному: дивіться на карті

Зазначимо, що станом на 22:00 Генштаб зафіксував 117 бойових зіткнень на фронті. Найбільше атак було саме на Покровському напрямку, де ворог атакував 38 разів.