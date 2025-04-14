Ворог просунувся у 4 селах на Донеччині: оновлення карти DeepState
- Російські сили просунулися у чотирьох селах на Донеччині: Ямполівка, Валентинівка, Преображенка та Удачне.
- На фронті відбулося 117 бойових зіткнень, зокрема, 38 атак на Покровському напрямку.
Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. Ворог мав просування у чотирьох населених пунктах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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DeepState оновили карту фронту
За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.
Ямполівка розташована по Лиманському напрямку, де окупанти зараз активізували атаки. У 66 ОМБр зазначили, що на цьому напрямку на одного українського військового подекуди припадає 10 росіян.
Де розташована Ямполівка: дивіться на карті
Також ворог досяг успіху на Торецькому напрямку – мовиться про Валентинівку.
Яка ситуація у Валентинівці: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ втратили деякі позиції в Преображенці та Удачному.
Ворог просунувся у Преображенці: дивіться на карті
Що відбувається в Удачному: дивіться на карті
Зазначимо, що станом на 22:00 Генштаб зафіксував 117 бойових зіткнень на фронті. Найбільше атак було саме на Покровському напрямку, де ворог атакував 38 разів.