У DeepState оновили карту бойових дій. На жаль, нові просування росіян зафіксовано на Луганщині, Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті 6 серпня?

Ворог просунувся в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового.

Серебрянське лісництво розташоване прямо неподалік адмінмежі Луганської області. Росіяни продовжують тиск, аби окупувати 100% регіону.

Що відбувається на Луганщині: дивіться на карті

Також росіяни активізували на Харківщині. Торське розташоване на Лиманському напрямку, а Голубівка – на Куп'янському.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Росіяни атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Крім того, ворог мав успіх біля Новохатського, що на Новопавлівському напрямку. Ворог намагається пробитися до адмінмежі Дніпропетровської області ще і в цьому районі.

Ворог атакує в бік адмінмежі Дніпропетровщини: дивіться на карті

Не менше складно і на Торецькому напрямку, де окупанти просунулися біля Олександро-Калинового.

Де розташоване Олександро-Калинове: дивіться на карті

Зауважимо, днями аналітики проаналізували бої у районі Покровськ – Мирноград на Донеччині, який залишається одним з епіцентрів бойових дій. Нині ворог перекинув всю свою увагу на населений пункт Родинське, аби взяти під контроль українську логістику.