Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 1 жовтня 2026 року, аналіз карти бойових дій від журналіста 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску 1 жовтня:

нова російська тактика ударів по Києву, зміни в конструкції реактивних дронів, прицільні атаки по лініях електропередач і школі в Солом’янському районі;

успішна операція ЗСУ на Харківщині із застосуванням танків;

просування українських сил на Олександрівському напрямку,

удари по цілях у Чорному морі та на території Росії;

інтерв'ю командувача ДШВ Олега Апостола.

Текстова версія огляду подій війни 1 жовтня – на 24 Каналі.

Дронова війна проти Києва

30 вересня та 1 жовтня Київ знову був під прицілом російських дронових атак. Ворожі безпілотники атакують усе частіше, і проблема вже не лише в нічних ударах — атаки тривають фактично весь день.

У столиці вчора тривога тривала 21 годину — фактично лише 3 години за добу не було сигналів небезпеки.

Російська новинка – удари по лініях електропередач. У такий спосіб росіяни намагаються знеструмити столицю й позбавити її світла. Росіяни почали прицільно бити керованими безпілотниками по конструкціях ліній електропередач.

Противник уперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого типу, створений саме для знищення високовольтних опор і залізних мостових конструкцій. Заряд складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів і чотирьох модулів ураження.

Ставка ворога зрозуміла: обрізати важливі високовольтні лінії, ускладнити ремонт, залишити мікрорайони та об'єкти критичної інфраструктури без зв’язку з електромережею, а в перспективі — знеструмити Київ.

Вранці 1 жовтня відбувся удар по школі в Солом'янському районі Києва. На відео видно, що це був не випадковий, а прицільний удар саме по освітньому закладу.

Росія атакувала школу в Києві (фото – ДСНС):

Швидкісний дрон, схожий на "Герань-5", влучає просто в будівлю школи, виникає пожежа. Діти в цей момент були в укритті, тож ніхто не постраждав, але частину будівлі зруйновано, і навчання там наразі неможливе.

Це виглядає як свідомий терористичний задум ворога — бити по школах, навіювати страх мешканцям Києва, змушувати людей виїжджати та ламати освітній процес.

Чому РФ концентрує удари по столиці? Росіяни вважають Київ вразливим місцем, бо в їхній логіці столиця має таке саме символічне значення, як Москва для Росії. На фронті в Путіна нічого не виходить — суцільні поразки і фіаско. Українські війська перехоплюють ініціативу, тому ворог компенсує це терором проти мирних громадян.

Нова конструкція реактивних дронів "Герань-5"

Російські реактивні дрони суттєво змінили конструкцію. Якщо раніше двигун був зовні на пілоні, то тепер його ховають всередину фюзеляжу.

Росіяни перенесли реактивний двигун у кормову частину дрона, намагаючись розігнати його до 600–700 км/год.

Така модернізація має ціну. Внутрішній мотовідсік, повітряні канали та термоізоляція забирають місце, де раніше було пальне, тому дальність польоту падає.

Крім того, вихлоп двигуна нагрівається до 700 °C, а отже, потрібні металеві екрани, термозахист і примусова продувка. Це піднімає вартість дрона до приблизно 100 тисяч доларів.

"Герань-5" – дороге знаряддя російського терору / Колаж – GIN & Tolik

По суті, йдеться вже про міні-крилату ракету, дуже дорогу і складну у виробництві. Саме тому росіяни поспішають: вони хочуть випередити українські засоби перехоплення.

Але вже перші успішні застосування показали, що українські перехоплювачі вже можуть діставати цілі на швидкості до 450 км/год. Масово ці цілі ще не збиваються системно, але напрямок активно масштабується.

Далекобійні удари по Росії та Чорному морю

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливі результати українських діпстрайків. Один із них — ураження цілі в Чорному морі.

Повідомлення від Зеленського про ураження корабля окупантів:

На відео видно корабель невідомого типу, ймовірно інженерний, ремонтний або вантажний. Дрони влучили в палубні надбудови, зокрема в рубку керування. Атака, судячи з кадрів, була не одноразовою — корабель уражали з різних ракурсів кілька безпілотників.

Зеленський також повідомив про ураження місця пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні, а також про удар по нафтовому об'єкту в Самарському регіоні – Україна продовжує бити по російській нафтовій індустрії та по складах забезпечення окупантів.

Харківщина: танкова операція біля Великого Бурлука

На Харківщині українські підрозділи діють у районі Великого Бурлука, де росіяни намагаються закріпитися в прикордонній зоні.

Йдеться про село Вільховатка, розташоване приблизно за 7,5 – 8 кілометрів від російського кордону. Це фактично сіра зона, попри те, що на мапах ділянка може позначатися як зелена.

І там дуже непогано себе почувають танки 92-ї бригади, які за підтримки дронів атакують російських окупантів у Вільховатці.

Робота українських танків – дивіться відео, 18+:

Перед операцією танки додатково захистили від FPV-дронів. Колону супроводжували розвідувальні БПЛА та дрони-бомбардувальники.

По дорозі українська техніка натрапляла на легкі міни, але пошкоджень не зазнала. На місці танки відкрили вогонь прямим наведенням по будинках, де перебувала російська піхота.

Під час відходу машини зазнали кількох атак FPV-дронів, але завдяки додатковому захисту повернулися на позиції без пошкоджень.

Операція показує, що російські заяви про нібито оточення українських підрозділів у районі Білого Колодязя та Великого Бурлука — неправда. Українські війська тут не лише присутні, а й дуже активно й успішно протидіють ворогу.

Покровський напрямок: тиск на Добропілля

На Покровському напрямку росіяни продовжують тиск у північному напрямку до Добропілля. На мапах видно просування в районі Білицького і Шевченка.

Російські підрозділи вже пройшли першу лінію оборони за Покровськом і намагаються закріпитися. Вони використовують великі ресурси й не зважають на втрати.

На цьому відрізку фронту росіяни втрачають сотні людей. Лише за один день вони могли втратити близько 150 убитими на цій ділянці.

Попри це, оборонні рубежі все ще працюють ефективно. Українські FPV-дрони діють навіть у районах, де ворог уже намагається просочуватися вглиб української оборони.

Скріншот карти DeepState

Олександрівський напрямок і просування ЗСУ

Ще одна важлива новина — українські військові зуміли просунутися на Олександрівському напрямку, зокрема в районі села Шевченко.

Йдеться про ділянку між Дніпропетровською, Донецькою та Запорізькою областями, ближче до Великої Новосілки.

Українська військова кореспондентка Юлія Кирієнко пише, що росіянам дуже погано в селі Шевченкове, і є велика ймовірність, що зміни на карті з’являться скоро.

Осінтер із ніком Moklasen також фіксує пересування української піхоти малими групами в цьому населеному пункті.

Операції ДШВ – інтерв'ю Олега Апостола

В інтерв'ю Deutsche Welle командувач ДШВ генерал-майор Олег Апостол розповів про успіхи Сил Оборони, зокрема, і на Олександрівському напрямку.

За його словами, українські сили вже звільнили кілька населених пунктів, а йдеться приблизно про 10 сіл або містечок, про які офіційно поки не повідомляли.

Апостол каже, що інформацію поки не розкривають, аби не давати противнику зайвого сигналу й не наражати українських солдатів на небезпеку.

Він також повідомив, що кількох російських командирів батальйонів було знищено, а інших офіцерів брали в полон. За його словами, після зміни головнокомандувача відчуття змін у війську є, адже кожен командир приносить своє бачення, досвід і підхід.

Як сказав Апостол, із 11 бригад ДШВ п'ять стоять в обороні, а шість активно наступають на різних напрямках.

Огляд подій війни 1 жовтня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: