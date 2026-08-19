Військовий аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда розповідає про основні події російсько-української війни на фронті та в тилу за 19 серпня 2026 року.

У новому випуску експерт розібрав найгарячіші події на фронті та за його межами: обмін полоненими, повторний удар по НПЗ в Уфі, нову хвилю паливної кризи в Росії, рекордні збиття російських дронів і ситуацію на Слов'янсько-Краматорському та Запорізькому напрямках.

24 Канал пропонує текстову версію огляду головних подій 19 серпня.

Обмін полоненими

На початку – коротка, але дуже важлива новина про обмін військовополоненими. 103 українські військові вже повернулися додому. Це радісна подія для всіх українців, а особливо для родин, які дочекалися своїх близьких.

Повернення героїв – головна новина дня! / Фото – КШППВП

Удари по Уфі та нова паливна криза в Росії

Українські безпілотники продовжують долати тисячі кілометрів і уражати російські НПЗ. Цього разу знову прилетіло по Уфі. До Башкортостану літають наші безпілотники регулярно.

Сьогодні в Уфі горів один із нафтопереробних заводів. Причому завод, який уже був на ремонті. Установка, яку росіяни намагалися привести до ладу, відремонтувати після попереднього удару українських дронів, знову загорілася.

Уражений сьогодні завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі / Супутниковий знімок – Exilenova+

Уфа є ключовим з російських нафтопереробних центрів. Там кілька НПЗ, які утворюють великий нафтопереробний комплекс: "Башнефть", "Новойл", "Уралнефтехим"… і по них регулярно прилітає.

5 серпня були прильоти по "Башнефть-Новойл". 2 серпня прилітало по НПЗ "Башнефті" й по іншому сусідньому заводу працювали. Тобто вже цього місяця було кілька прильотів. Були в Башкортостані удари й по Wildberries, так би мовити, супутні.

НПЗ – це ключове зараз, тому що воно приносить результати. Ці удари приносять результати.

На території Росії серйозна нова хвиля паливної кризи. Черги за бензином знову розтягнулися на кілометри. Все це свіженькі кадри, нарізані з різних російських областей і інших суб'єктів Російської так званої Федерації.

"Ізвєстія", російська газета, вирішила перевірити, що там на заправках відбувається. Вони проаналізували дані додатку "Дебенз" ("Гдебенз" російською). Це такий телефонний додаток, який сигналізує водіям, де ще є бензин або дизель.

Загалом по Росії лише на 28% російських заправок були й бензин, й дизель. Тобто це менше третини всіх заправок.

Ясно, що ситуація краща в районі Москви, Санкт-Петербурга, інших великих міст. Чим ближче до центру Росії, тим ситуація трохи краща. Є відірвані регіони, де великі проблеми. Є регіони, по яких регулярно прилітає: південь Росії та інші регіони, де ситуація критична вже доволі таки давно.

Загалом тиждень тому, за даними того ж таки додатку "Гдебенз", пальне було доступне на сорока одному відсотку заправок, тобто за тиждень на тринадцять відсотків падіння відбулося. Ситуація погіршилась суттєво ще на тринадцяти відсотках російських заправок.

Так само перевіряли в Москві кореспонденти російських газет, що відбувається. Об'їхали 21 заправку. Серед тих заправок в Москві та в Підмосков'ї 92-й бензин був на семи заправках, 95-й на шести, 98-й лише на п'яти заправках. Тобто на більшості не було бензину відповідних марок, і навіть дизель зустрічався не скрізь. Були такі заправки, де і дизеля не було.

Криза серйозна, вона шириться. Це вже нова фаза. Перша була в травні-червні, потім трохи ситуація покращилася, бо українських ударів по НПЗ зменшилося. Чи то наші дрони накопичували, чи переключились на Wildberries. Тоді тимчасово росіянам вдалося трохи ситуацію стабілізувати. Зараз в серпні знову новий вал ударів по НПЗ і знову ці черги, бачимо, розтягнулися по всій Росії.

Слов'янсько-Краматорський напрямок: росіяни тиснуть

Одними з найважливіших є Слов'янський і Краматорський напрямки. Саме тут росіяни намагаються вийти на ключові рубежі оборони українських військ.

Відомо про активний тиск ворога в районі Рай-Олександрівки та Оріхуватки. Російське міноборони вже заявляло про нібито захоплення Оріхуватки, однак карта DeepState цього не підтверджує.

Росіяни видають бажане за дійсне / Скриншот карти DeepState

Ситуація тут дуже складна: російські групи заходять через сірі зони та намагаються просочуватися на південь населеного пункту.

Окрему проблему становить логістика. Дороги в напрямку Миколаївки та Слов'янська перебувають під щільним наглядом російських БпЛА. Це ускладнює підвезення боєприпасів, техніки та іншого забезпечення для оборони цього району.

Росіяни активно працюють по маршруту від Райолександрівки до Миколаївки та Слов'янська, використовуючи FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. Також він згадує активність ворожого підрозділу БпЛА "Смерч".

Костянтинівський напрямок

У районі Костянтинівки росіяни активно інфільтрувалися в цей сектор і намагаються посилити тиск, зокрема в районі Осикового та Олексієво-Дружківки.

Траса Н20 між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою перебуває під постійними ударами.

Там дуже активні FPV-дрони-ждуни, які росіяни обладнують мікрофонами. Такі апарати не просто візуально відстежують рух, а й реагують на звукові коливання: двигуни техніки, під'їзд мотоциклів, багі чи пересування піхоти.

Росіяни не залишають спроб захопити нові території на Донбасі / Скриншот карти DeepState

Це дозволяє ворогу фіксувати рух раніше, ніж його можна помітити візуально, і швидше завдавати ударів. Ведучий припускає, що технологія може швидко поширитися на обидва боки, хоча нині вона працює насамперед проти України.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку також є зміни по карті. DeepState повідомляє про тактичне закріплення росіян у районі Святопетрівки, між Зеленим і Цвітковим.

Мова йде про кількакілометрове просування в межах обмеженої ділянки, але без кардинального зламу ситуації. Українська оборона тут загалом залишається стійкою, хоча ворог не припиняє штурмів.

А інколи й сам пропускає атаки. Доказом є ефектне відео з окупованої частини Запорізької області: український дрон 422-го полку Сил безпілотних систем знищив майстерню зі складання ворожих безпілотників – переобладнаний гараж, де зберігалися комплектуючі, FPV-дрони та інша техніка.

Це одна з найефектніших операцій дня, адже ударом було знищено не лише саму майстерню, а й техніку, що перебувала поруч на замаскованих позиціях.

На вдалі ліквідації комбатантів росіяни відповідають терором проти цивільних. На Запоріжжі російський ударний дрон атакував сільськогосподарську машину в Комишуваській громаді. Під час ремонту комбайна загинув один із двох працівників фермерського господарства, другий був поранений.

Це ще один приклад того, як російські дрони полюють не лише на техніку, а й на людей, які працюють у полях під час збору врожаю.

Чорне море: атаки на зерновози та цивільне судноплавство

Росіяни опублікували кадри ударів по суховантажах і зерновозах в акваторії поблизу Одеси.

Це відкритий терор проти цивільного судноплавства та спроба зірвати український зерновий експорт.

Країна відповідає ударами по російських морських маршрутах. Відомо про атаку 5 зерновозів поблизу Новоросійська і Туапсе.

Одне із суден, суховантаж Nesib під прапором Сан-Марино, мав завантажити 20 тисяч тонн пшениці в Туапсе, але теж був пошкоджений.

Морські бої та атаки на зерновози тривають, а обміни ударами по судноплавству в Чорному морі не припиняються.

Огляд подій війни за 19 серпня – дивіться відео: