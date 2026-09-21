В традиційному огляді подій доби на фронті та в тилу за 21 вересня 2026 року Андрій Дрозда підсумовує масовані удари росіян по АЗС, залізниці та торгових центрах, а також пояснює, як Україна почала збивати швидкісні реактивні дрони новими перехоплювачами.

Окремий блок огляду присвячений новим деталям операції "Вівальді" та аналізу ситуації на інших фронтах. Зокрема, Дрозда розбирає російські вкиди про "котел" біля Вовчанська, аналізує останні новини з Лиманського, Слов'янського та Добропільського напрямків.

24 Канал подає текстову версію огляду.

Російські удари по АЗС і логістиці

Російські удари дронами по автозаправних станціях і залізниці тривають, ворог задіє ретранслятори з території Білорусі. Це частина спроби паралізувати шляхи із заходу України на Київ, а тому удари по АЗС на ключових дорогах мають не лише тактичний, а й стратегічний характер.

Для прикладу – російська атака в районі Звягеля на трасі "Київ – Чоп". Там ворог б’є по заправках поблизу важливих логістичних маршрутів. Фізично захистити такі об’єкти складно, а отже потрібно посилювати ППО, перехоплювати швидкісні дрони та знищувати ретранслятори, які росіяни використовують для наведення.

Тривають російські атаки по українських торгових центрах. У Дніпрі росіяни знищили великий ТЦ "Новий континент", шестеро людей, за повідомленнями, отримали поранення. Аналогічна атака вночі сталася і в Запоріжжі, де також згорів великий торговий об'єкт.



Фото – ДСНС

Україна нині активно шукає рішення, щоб зупинити дроновий терор. Відбулися успішні випробування нового українського перехоплювача, що здатен збивати російські реактивні безпілотники типу "Герань-4" і "Герань-5".

Ці російські дрони за конфігурацією вже мало відрізняються від крилатих ракет, летять зі швидкістю до 600 км/год і нагадують радше мініракету, ніж класичний БПЛА. Поява публічних відео з роботою перехоплювачів означає, що проєкти вже не залишаються суто секретними: їх почали виробляти серійно і вони вже працюють у небі над Україною. Залишилось лише масштабувати

Москва під ударами

Напередодні у Росії відбулися так звані "вибори", в Москві вони пройшли з "вогником". Дуже масштабно горів, зокрема, нафтопереробний завод у Капотні, який обслуговує російську столицю. Це той самий, де колись зірвало "кришку".

До НПЗ (цікаво, чи просив саме за цей об'єкт Трамп?) долетіло багато всього, але наразі не "українська балістика" – вона ще не готова. Натомість були ракети "Фламінго" – їх уламки знаходили в Москві, про них казав у своєму зверненні президент Зеленський.

Президент України підбиває підсумки обстрілу Москви:

Харківщина та вигаданий "котел" біля Вовчанська

Російська пропаганда активно розганяє історію про нібито "Вовчанський котел", але жодних візуальних підтверджень цього немає.



Ситуація в районі Вовчанська / Скриншот карти DeepState

Район біля Білого Колодязя і Великого Бурлука є проблемним, а росіяни дійсно намагаються просуватись у прикордонній смузі, зокрема в районах Бочкового, Чайківки, Волохівки, Зибиного та Охрімівки. Але мова не йде про великі сили, які могли б створити оточення масштабом у тисячу українських військових.

Є локальні просування ворога, які фіксують у "сірій зоні", але це не дає підстав говорити про "котел". Схоже хтось знову формує альтернативну реальність для Путіна та малює "красиву" картинку під "вибори". Ніби Путіну не досі брехні там

Операція "Вівальді": наступ на Лиманському напрямку

DeepState та інші джерела фіксують подальше просування українських військ у районі Шандриголового, Дробишевого та в напрямку Зеленої Долини.

Паралельно генерал Білецький розкрив деталі другого етапу операції "Вівальді": українські сили повернули ще 40 км² території, звільнили Шандриголове і Дерилове, а Дробишеве повністю перебуває під українським контролем.

Білецький також говорить, що сили корпусу щодня знижують наступальний потенціал трьох російських армій — 1-ї танкової, 20-ї та 25-ї.

На другому етапі операції знищено понад 800 окупантів, а з урахуванням поранених і полонених загальні втрати ворога перевищили 3 000 осіб.

Третій армійській корпус інформує про другий концерт "Вівальді" – дивіться відео, 18+:

Українські військові мінімізують власні втрати завдяки БПЛА і наземним роботизованим комплексам. Третій армійський корпус першим у світі почав десантування НРК у тил ворога, а важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе більш ніж на 10 кілометрів за лінію фронту.

Це не просто тактика просочування, а складна інфільтрація малими групами з використанням транспорту, роботизованих платформ і безпілотників, що дозволяє обходити оборону ворога, не потрапляти під його аеророзвідку і поступово відрізати російські позиції.

Фактично українці модифікували тактику малих груп: вони висуваються не "чистою піхотою", а в гібридному форматі, використовуючи добре підготовлені штурмові групи, транспорт і мінімум відкритих колон.

Цікаво, що росіяни також підтверджують окремі елементи операції "Вівальді". Зокрема, зет-блогери пишуть про бої за Колодязі, форсування річки Жеребець і активність українських груп у районі Ямполівки та Тернів. Це фактично підтверджує українське просування за річку Жеребець і бої за нові рубежі. На карті DeepState ці бої вже видно, а отже мова йде про глибше просування, ніж офіційно коментується публічно.

Добропільський напрямок і загроза Дружківці

На Добропільського напрямку активні підрозділи "Азову". Вони протидіють інфільтраціями противника на ділянці Софіївка — Приют — Торецьке — Новомиколаївка.

Російські групи намагаються рухатися вздовж Казенного Торця в бік Дружківки, виходячи від Софіївки й Шахового. Водночас більшість цих груп вчасно виявляють і знищують, хоча окремим росіянам іноді вдається вижити і їх потім відшукують уже в глибині української оборони.



Ситуація в районі Добропілля / Скриншот карти DeepState

Тривають бої в районі Білицького, яке росіяни ще не контролюють повністю, але намагаються просунутися звідти на захід і на північ до Нового Донбасу.

Повне захоплення Білицького і прорив до Добропілля є важливою умовою для подальшого російського наступу. Добропілля для ворога має стратегічне значення: через нього росіяни планували рухатися на Барвінкове, а далі, у разі успіху, загрожувати вже Дніпропетровській області й Павлограду. Але наразі росіяни не мають успіху, хоча продовжують кидати на цю ділянку нові й нові групи піхоти.

Огляд подій війни 21 вересня від Андрія Дрозди – дивіться відео: