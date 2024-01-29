Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай важкою вже багато місяців поспіль. Протягом минулого тижня ворог продовжував активні штурмові дії на одних напрямках і готувався до поновлення таких на інших.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 22 – 28 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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ЗСУ мали успіх на Півдні

Чи не найбільшим сюрпризом протягом минулого тижня був успіх Сил оборони на південному напрямку. Внаслідок важких боїв українські військові мали успіх і змогли захопити декілька посадок західніше Вербового.

Саме на цій ділянці влітку 2023 року українські сили проводили масштабну наступальну операцію. Після початку наступальних дій ворога восени цьому плацдарму пророкували ліквідацію. Втім, як бачимо, українські військові не лише втримують його, а й продовжують розширювати.

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі: дивіться карту

Важкі бої в Авдіївці

Натомість російські війська протягом минулого тижня намагалися атакувати українських захисників в Авдіївці з південного напрямку. Ворог поступово продовжує посилювати своє угруповання на цьому напрямку.

Крім того, українським військовим біля Опитного довелося відійти на вигідніші позиції оборони. Загалом ситуації в Авдіївці та на її околиях залишається вкрай складною. Ворог намагається тиснути на місто буквально з усіх напрямків.

Бої за Авдіївку: дивіться карту

Росіяни спробували захопити Табаївку

Ще минулого тижня ворогу вдалося захопити руїни села Крохмального, розташованого на трасі між Куп'янськом і Сватовим. Тепер же росіяни спробували розширити цей успіх у західному напрямку.

Під кінець тижня ворожі війська зайшли в Табаївку. Точніше те, що від неї залишилося. Втім, ворог так і не зміг закріпитися в цьому селі. Доволі швидко українські війська відкинули росіян на околиці села.

Не виключено, що росіяни спробують і надалі розвивати свій успіх на цьому напрямку. Тож у найближчі тижні тут можливі просування будь-якої з двох сторін.

Росіяни атакували Табаївку: дивіться карту