Огляд подій війни 25 серпня 2026 року на фронті та в тилу від воєнного аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди присвячений наслідкам українських ударів по російській паливній інфраструктурі, дивній, але дуже потужній пожежі на великому газохімічному комплексі в Амурській області, а також динаміці боїв на Харківщині, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Текстову версію традиційного огляду Андрія Дрозди читайте на 24 Каналі.

Російська нафтопереробка під тиском атак дронів

Ще декілька російських НПЗ зупинилися після нових ударів українських дронів. Були ці удари й цієї ночі, будемо їх оглядати.

У Пермі великий нафтопереробний завод зупинив свою роботу після атаки українських безпілотників напередодні. Генштаб офіційно повідомляв про цю операцію. Завод не працюватиме до двох тижнів, оскільки пошкоджені установки перероблюючі нафту. Підприємство належить "Лукойлу" і називається "Пермнефтєсинтез".

На 40% зупинено первинну переробку нафти – саме ту установку, яка забезпечувала цю потужність, уражено. Друга основна установка, що забезпечувала ще 34% потужності НПЗ, простоює ще з 29 липня. Тобто завод може працювати приблизно на 20%, але наразі там тривають масштабні ремонтні роботи.

Новошахтинський НПЗ теж зупинив свою роботу після нічної атаки. Це Ростовська область. Завод відносно невеликий – до 8 млн тонн нафти на рік, але його постійно атакують, і місцевий губернатор Слюсар підтвердив зупинку.

Українські дрони також атакували Краснодарський край. Цієї ночі там горить Афіпський НПЗ.

Дефіцит бензину в Росії та стан заправок

Бензину А-95 немає майже на 80% російських заправок, пише Infotek. Це медіааналітичне російське видання, яке обстежило багато АЗС у різних регіонах і проаналізувало дані сервісів збору аналітики.

Лише 22% російських АЗС мають 95-й бензин. Найкраща ситуація – у Санкт-Петербурзі, де станом на ранок 24 серпня 42% заправок мали А-95. У Татарстані – 41%, в Орловській області – 36%.

Найгірше в анексованому Севастополі: там лише 1% заправок із бензином А-95. По Криму загалом приблизно 2% АЗС мають потрібний бензин, тобто 98% його не мають. Очевидно, інші марки пального ще можуть бути, але ситуація саме з А-95 виглядає критичною.

Дивний вибух на спільному з Китаєм газохімічному комплексі

В Амурській області на півночі Росії стався вибух на газохімічному комплексі, який Росія споруджувала спільно з китайцями. Сьогодні звідти розійшлося відео пожежі.

Йдеться про морський газохімічний комплекс – спільний проєкт російського "Сібуру" і китайської компанії Sinopec. Об'єкт мав стати одним із найбільших у світі виробників полімерів, але тепер його відкриття "трошки" затримається.

Причини вибуху і пожежі поки незрозумілі. І все це дуже дивно. Говорять про диверсію і про те, що до комплексу дісталася ворожа агентура, але підтвердження цьому немає. Водночас для російської газохімічної промисловості це серйозний удар.



П’ятеро людей загинули внаслідок вибуху та пожежі на будівельному майданчику Амурського газохімічного комплексу

Україна раніше вже завдавала ударів по газохімічних заводах в Астраханській області, а тут об’єкт дуже віддалений для наших дронів. Втім, якщо там "чомусь" сталася аварія, ми такі події, звичайно, вітаємо і сподіваємося, що їх буде більше.

Українські дрони, парад у Києві, високі гості та нова "Магура"

Під час вчорашніх святкувань 35-ї річниці відновлення Незалежності України в Києві були міжнародні гості, які записували вітання та звернення.

Відзначився американський сенатор Річард Блюменталь, який є представником Демократичної партії (це співавтор закону про "пекельні санкції" для Росії). Він відвідав виробництво великих дронів Vampir і відзначив масштаби цього виробництва.

Блюменталь оприлюднив відео з Києва, з виробництва компанії Skyfall, де, за його словами, він був вражений тисячами нових дронів Vampir. Це великі октокоптери, які забезпечують доставлення вантажів на полі бою, здійснюють атаки боєприпасами по ворожих позиціях і виконують інші корисні завдання на фронті.

Водночас дивує, що компанія Skyfall дозволила настільки відкрито показати виробництво, а сенатор – публічно сказати, що це все розміщено в Києві. Для ворога це підказка, хоча Блюменталь координат не назвав.

Для американської аудиторії це, можливо, корисний сигнал: українську індустрію дронів треба підтримувати й інвестувати в неї, бо вона передова й одна з найкращих у світі.

Ще одна серія кадрів, яку оприлюднило українське політичне керівництво, – це вчорашній парад у Києві. Проїзд НРК по Хрещатику, поява безпілотників у Дніпрі, річкових і морських дронів, проліт дронів над Києвом справили сильне враження.

Нова мілітарна реальність з воєнного параду з нагоди Дня Незалежності (фото – Офіс президента України):

Ці кадри розбурхали іноземні медіа, бо це справді майбутнє, яке вже настало: і майбутнє бойових дій, і майбутнє військової індустрії.

Україна показує, на що здатні наші розробники, інженери та оборонно-промисловий комплекс. Це найкраща реклама того, що ми вміємо й можемо запропонувати партнерам.

Серед дронів, які пропливали Дніпром у Києві, був і новий дрон MW11 сімейства Magura компанії Uforce.

Компанія прокоментувала його презентацію як появу найбільшого дрона в цій лінійці. Розробка здійснювалася спільно з іноземними партнерами, але фактично це українська розробка. Бюро працює в Португалії, якомога далі від України, щоб уникнути російських ударів.

MW11 особливий тим, що може запускати велику кількість носіїв – і FPV-дронів, і ударних засобів безпосередньо зі свого борту. На кадрах видно також перехоплювачі P1 Sun над Києвом і інші дрони в повітрі.

Цей безекіпажний катер – найбільший у своєму сімействі. Завдяки збільшеним габаритам і корисному навантаженню він може перевозити понад 2 тонни різних засобів і бути автономним до 7 днів.

Він може працювати як платформа: доставляти, запускати, забезпечувати підтримку інших дронів далеко від берега, підтримувати десантні операції та уражати великі цілі ворога. Україна фактично розширює межі можливого і навіть уявного в цій сфері.

Харківщина і Сумщина: тиск росіян на прикордоння

Переходимо на карту. За даними українських аналітичних підрозділів і сил оборони, росіяни активізувалися на північ від Харкова – це умовно південно-слобожанський напрямок.

Йдеться про ділянку біля Козачої Лопані та поруч у районі Липців. Наші прикордонники повідомляють, що їм вдалося уразити російський танк "Сарай" та іншу техніку ворога, яку той кинув на прорив прикордонних районів оборони.

Танк, буквально обвішаний "мангалами", сітками й дротами, був уражений нашими безпілотниками. Так само знищується й інша російська техніка, замаскована на прикордонні, зокрема в лісах Білгородської області.

Українські дрони виявляють і знищують російські засоби пересування – як легкі, як-от мотоцикли, так і броньовані, включно з такими "сараями".



Росіяни знову активно лізуть до Козачої Лопані / Скриншот карти DeepState

Щодо Козачої Лопані: росіяни штурмують це селище вже давно і частково туди зайшли. За повідомленнями Telegram-каналу "Мучной", противнику вдалося просунутися на північному фланзі населеного пункту.

На цій ділянці поступово розширюється "сіра зона", зокрема північніше на березі річки Лопань. Водночас поки що зберігається можливість логістичного забезпечення наших позицій у районі Козачої Лопані, але ситуація ускладнюється.

Задум росіян зрозумілий: вони хочуть створити острів своєї інфільтрації вздовж кордону і по західний бік траси Харків – Бєлгород, а потім з’єднати цю зону з ділянкою, куди вони вдерлися раніше, на схід.

Тому ворог тисне на села Кутіївка та Алісівка вздовж згаданої траси. На прикордонні та на Харківщині, і на Сумщині є чимало викликів і проблем.

Вовчанський і Куп’янський напрямки: спроба росіян з`єднати плацдарми

Вовчанський напрямок зовсім поруч із щойно оглянутою ділянкою на північ від Харкова. Тут так само росіяни намагаються активно атакувати.

Їхня задача – сформувати суцільну зону окупації від Вовчанська аж до району Куп`янська вздовж Білого Колодязя та Великого Бурлука, тобто наблизитися до цих населених пунктів і з’єднати свої плацдарми.

Аналітик Богдан Мирошников повідомляє, що ворог продовжує спроби з`єднати Вовчанський напрямок із ще одним великим плацдармом. Для цього росіяни ведуть бої за прикордоння, яке переважно нагадує сіру зону.

Прориви на кшталт того, що стався в районі Артільного, Дігтярного, Бочкового, не мають дивувати, бо там мало наших військових. Основні зусилля ворога, за його словами, будуть спрямовані на Приколотне, Великий Бурлук і Білий Колодязь.

Реалізація цього задуму також залежатиме від боїв у районах Вовчанська і Куп’янська. Попри чисельну перевагу росіян, ситуація залишається загрозливою, але й у них бракує сил і резервів для повноцінного прориву.



Ситуація в районі Куп'янська / Скриншот карти DeepState

Що стосується Куп`янська, то ситуація тут залишається складною за річкою Оскіл. Йдеться про плацдарм, де наші військові продовжують тримати оборону.

У ворога тут шалений натиск: дуже багато КАБів, дуже багато штурмових дій. Є вклинення в районі Піщаного, що може свідчити про намір розсікати плацдарм надвоє – на північну і південну частини.

Однак оборона триває в районах Подолів, Петропавлівки, Куп'янська, Вузлового, Ківшарівки. Там постійно точаться бойові дії.

Лиманський плацдарм, Костянтинівка і Гуляйпільський напрямок

Південніше, на Лиманському плацдармі, українські війська проводять контратаки. Деталей назвати не можемо, бо операція триває і перебуває у фазі розвитку.

Задум, про який писали й інші оглядачі, полягає в тому, щоб зрізати виступ у районі Дробишевого, Новоселівки, Середнього та Шандриголового. Тому українські військові тиснуть на фланги цього російського виступу.

Біля села Нове помічена українська бронетехніка, яку росіяни намагалися зупиняти дроновими ударами. Це підтверджує, що операція триває, а українські війська намагаються скоротити присутність росіян північніше Лимана і проводять контратаки.

У районі Костянтинівки ворог намагається обходити місто і підбиратися до Олексієво-Дружківки через село Миколайпілля.

На DeepState воно позначене в білій зоні, тобто під контролем українських військ, але ситуація складніша. Приблизно 40% Миколайпілля перебуває під контролем ворога, решта – це зона проникнення і невизначеності.

Бої за населений пункт тривають, і росіянам вдається просочуватися дорогами з Довгої Балки безпосередньо в Миколайпілля. До Осикового теж доходять російські піхотні групи, але їх там зупиняють.

Українські війська також продовжують стримувати ворога в районі Добропілля, але цей напрямок ми детально обговорювали раніше.

Південніше, у районі Великої Новосілки, Терноватого, Гуляйполя, а також по всій цій дузі, відбуваються бойові зіткнення.

Десь уже українські війська перехопили ініціативу й проводили постійні зачистки, атаки та контратаки. Десь ініціативу намагаються перехоплювати росіяни, зокрема в районі Гуляйполя.

Про активність з нашого боку свідчить і авіація. У районі села Зелене Поле українські літаки завдавали ударів по будівлях, де накопичилися росіяни. Кадри публікував Telegram-канал "Соняшник". Удари здійснювалися точними керованими авіабомбами.

Росіяни відгрібають – дивіться відео:

На Гуляйпільському напрямку Telegram-канал "Мучной" пише, що українські війська активізувалися в районі Воздвижівки та Верхньої Терси. У Воздвижівці наші підрозділи здійснили контратакуючі дії, зайшли в населений пункт і закріпилися там.

Противник активно протидіє FPV-дронами й бомбардуванням, щоб не допустити подальшого просування і стабілізації наших позицій. Ситуація залишається динамічною, і українські війська намагаються перехоплювати ініціативу на цій ділянці.

Росіяни раніше намагалися через цю ділянку прорватися далі в напрямку Оріхова, обійти Оріхів з півночі. Прорив лінії оборони в районі Воздвижівки та Верхньої Терси був, очевидно, пріоритетним завданням російської групи військ, яка діяла біля Гуляйполя, але ворогу це не вдалося.

Російський терор із елементами штучного інтелекту

На The New York Times вийшла велика стаття про російський терор у Запоріжжі.

Йдеться про атаки дронами по мирних людях у наших містах, зокрема в Запоріжжі. Ключова частина матеріалу стосується атаки дроном, яким повністю керував штучний інтелект. За даними видання, цей дрон убив трьох мирних жителів Запоріжжя.

Атака сталася 6 липня 2026 року біля автомобільної заправки. Внаслідок удару загинули 19-річна студентка та двоє чоловіків віком 41 і 48 років.

The New York Times посилається на висновки українських експертів із безпілотників, військових і криміналістів, які досліджували уламки цього та інших дронів типу "Молнія", що атакували Запоріжжя.

Експерти вважають, що це були повністю автономні дрони без антен для зв’язку з оператором, хоча на борту була відеокамера. Безпілотник, вибух якого спричинив загибель людей, летів у складі групи приблизно з шести дронів.

Жоден із них не передавав радіосигналів. Вони автоматично захоплювали ціль, прошиту у свої програмні орієнтири.

Запуски по Запоріжжю відбувалися хвилями, одна за одною йшли масовані атаки. Усередині безпілотників знайшли мінікомп’ютери Jetson One виробництва Nvidia.

За припущенням, саме ці мінікомп'ютери вартістю лише кілька сотень доларів ухвалювали рішення про вибір цілей – безвідносно до того, чи є там цивільні люди.

За словами українських посадовців, мінікомп'ютер Nvidia в дроні, який атакував Запоріжжя, не був зашифрований, тому експерти побачили зображення місцевості, завантажені в модуль. З їхньою допомогою дрон міг зберігати заданий курс.



Передовиця статті (вона у платному доступі) / Скриншот

Експерти також вивчили програмний код безпілотника, який показав, які типи цілей дрон був навчений розпізнавати й атакувати.

Журналісти The New York Times пояснюють, що оператор програмує дрон на політ до певної мети, наприклад, до заправки. Наблизившись до неї, безпілотник сам обирає кінцеву ціль – наприклад, балон із пропаном – на основі попереднього навчання з розпізнавання таких об’єктів.

У такому випадку РЕБ та інші засоби вже не зупиняють дрон. Українські джерела також стверджують, що частина російських дронів вибухнула під час атаки, а інші не здетонували й залишилися майже цілими. Саме тому їх вдалося детально вивчити.

Це сумні реалії сучасної війни: російський терор тепер працює з елементами штучного інтелекту, щоб бити по цивільних цілях в Україні – логістичних складах, гіпермаркетах, заправках та інших об’єктах.

Таку нову фазу війни, на жаль, уже настало.

Огляд подій війни 25 серпня – дивіться відео: