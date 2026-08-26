Ефір аналітика 24 Канала Андрія Дрозди за 26 серпня 2026-го року присвячений масованим українським ударам по російській логістиці та НПЗ, змінам на Куп'янському і Лиманському напрямках, обстрілам Слов’янська, Краматорська, Дружківки та трагедії в Чернігові.

Окремо у випуску – злиті внутрішні сценарії російського Сбербанку, де навіть станом на квітень 2026 року аналітики оцінювали ймовірність перемоги Росії лише у 7%.

Про ці та інші важливі події 26 серпня – в текстовій версії огляду Андрія Дрозди.

Нові масовані удари по російських складах і НПЗ

Україна нарощує удари по російській логістиці та нафтопереробці. Знову горить великий НПЗ у Кстово, а також палає великий склад компанії Wildberries у Котовську. Усе це — в найкращих традиціях липня і серпня.

Українські далекобійні безпілотники продовжують системно бити по критичній інфраструктурі в тилу Росії. Це давно вже не поодинокі удари, а повторювана модель:

приліт,

масштабна пожежа,

кілька тижнів на відновлення,

потім повторний удар.

26 серпня дрони завітали до Котовська, це Тамбовська область. Там палає величезний логістичний центр компанії Wildberries. Склад мав понад 100 000 квадратних метрів. Фактично згорів він повністю.

Місцева мерія закликала мешканців Котовська два дні не виходити на вулицю, щоб не отруїтися продуктами горіння. За словами ведучого, це був новий логістичний центр компанії WB, який почав працювати минулого року, а вже цього року фактично перестав існувати.

Тамбовська область розташована недалеко від Московської, тож склад мав значення для центральних регіонів Росії. За останні кілька тижнів там уже згоріло кілька ключових логістичних центрів.

Також наші безпілотники атакували інший важливий об'єкт — нафтопереробний завод у Кстово, Нижньогородська область. Це завод "Лукойлу", потужність якого раніше становила 17 мільйонів тонн переробки нафти на рік.

У Нижньогородській області ефектно горить Кстовський НПЗ компанії "Лукойл" / фото – соцмережі

Це був один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, і після удару він, імовірно, буде змушений зупинитися на кілька тижнів або навіть на місяць.

І це на тлі погроз Путіна власникам НПЗ, які не встигають ремонтувати підприємства. Тобто Кремль уже публічно давав сигнал про можливу націоналізацію таких заводів, якщо їх не відновлюватимуть вчасно.

За даними аналітиків проєкту "Oко Гора", з жовтня 2024 року українські удари вглиб Росії суттєво зросли. Липень 2026-го став піковим місяцем за інтенсивністю атак. Із усіх ударів майже 60% припали на нафтопереробку, ще частина — на газохімічні комплекси.

Інфографіка – "Око Гора"

У липні 2026-го українські БпЛА почали системно спалювати російські склади. У серпні ця тенденція продовжилася.

Чисто військові об'єкти становлять близько 9% ударів, ВПК — 5%, а електроенергія та критична інфраструктура — 2%. Тобто Україна концентрується на НПЗ і логістиці як на ключових цілях. Вочевидь, це і є "голка", де схована смерть Путіна.

Чернігівщина, загибель цивільних і ризик нового російського вторгнення

На жаль, сьогодні було повідомлення, що росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у п’яти областях, серед яких і Чернігівська.

Також у Чернігові російський дрон знищив приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт підтвердили загибель жінки 49 років і її чотирирічної доньки. За даними "Суспільне Чернігів", загинули працівниця аптеки Олена Біла та її донька Жанна.

Також із-під завалів врятували 14-річну дівчинку, яку госпіталізували. Ведучий припускає, що це може бути ще одна донька загиблої. Він висловлює співчуття рідним і називає те, що сталося, абсолютним жахом.

Крім того, з'явилася інформація, що росіяни планують вторгнутися в Чернігівську область найближчим часом. Про це пишуть деякі англомовні осінтери, які відстежують формування російських ударних груп у Брянській області.

Ймовірні напрямки загрози — райони Корюківки, Семенівки та Новгорода-Сіверського. Окремо варто звернути увагу на Сумщину, зокрема район Глухова, де росіяни раніше неодноразово промацували кордон.

Відповідно до оцінки одного з осінтерів, Росія може спробувати обмежену операцію з Брянської області в Чернігівську, щоб відтягнути українські сили зі сходу.

Харківщина: контратаки під Куп'янськом і зачистка лісів біля Дворічної

З Харківщини прилетіли добрі новини. Точніше –з-під Куп'янська, з району Дворічної. Навіть DeepState вже встигли сьогодні карту відкоригувати.

Росіяни продовжують інфільтруватися в район Куп'янська з боку Осколу, невеликими групами заходячи з півночі від села Западне та від району Дворічної-Масютівки. Мета українських дій — перерізати ворожий плацдарм на північ від Куп'янська.

Щоб цього досягти, українські військові провели операцію із зачистки лісових масивів на захід від Дворічної біля Западного. Операцію здійснив 23-й штурмовий полк корпусу "Хартія". Саме цей полк провів успішні штурмові дії, взяв під контроль північну частину населеного пункту Западне, а також ліс біля цього села.

Добровольці звільняють українську землю – дивіться відео:

У підрозділі воює багато іноземних добровольців — зокрема колумбійців, а також представників Перу, Бразилії, Італії та Мексики. Вони вже не раз проявляли себе на цьому напрямку, зокрема під час зачистки центральної частини Куп'янська взимку цього року.

Іноземні добровольці 23-го полку відбили синю зону на південний захід від Дворічної, два ліси та північну частину Западного. Загалом просування становить близько 7,5 – 8 кілометрів. Задумка зрозуміла: тут треба продовжувати тиснути, аби перекрити ворогу кисень на північ від Куп’янська.

Лиманський напрямок: українські атаки стискають російський виступ

З Лиманського напрямку різні новини надходять, і стосуються вони ворожих вклинень біля Лимана.

Українські військові вже кілька місяців працюють над зрізанням виступу на північ від Лимана — у районі Новоселівки, Шандриголового та Середнього. Йдеться про удари з флангів від Ярової і Дробишевого, а також про дії в районі Нового та Колодязів.

Про це пишуть і російські Telegram-канали, і іноземні аналітики. Французький оглядач Клеман Молен вважає, що до кінця серпня може з'явитися офіційне підтвердження успіхів українського наступу на Лиманському напрямку.

Чекаємо на новини з Лиманського напрямку / скріншот карти DeepState

Visegrád 24, Mapped, OnWar — які пишуть про те, що українські контратаки змушують росіян відступати, а ситуація на північ від Лимана наближається до потенційного оточення.

Оглядач Mapped пише, що атаки на північ від Лимана тривають уже четвертий місяць. Українські штурмові групи закріпилися в південній частині Шандриголового, інші сили тиснуть із півночі. Це, за його словами, змусило росіян частково відвести сили на захід від річки Нітріус.

Українські сили, за цією оцінкою, відвойовують покинуті росіянами позиції в Яровій, Олександрівці, Карпівці, Коров'єму Яру та навколо них. Очікується звільнення приблизно 60 квадратних кілометрів території, але треба дочекатися офіційної інформації.

Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка: бомбардування, руйнування та проникнення ДРГ

Цієї ночі росіяни скинули 9 авіабомб на Краматорськ. Унаслідок удару 24 людини отримали поранення, серед них — двомісячне немовля.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чотирьох людей, і, на щастя, ніхто не загинув.

Також є фото пошкодженого автомобіля рятувальників, по якому росіяни пізніше били дронами на оптоволокні або FPV-дронами.

Це типове варварство росіян: спочатку прилітають бомби, потім приїжджають рятувальники, а після цього ворог намагається добити вже рятувальні бригади.

Також є такі ж кадри зі Слов'янська. Російські керовані авіабомби прилітають по житлових будинках. У місті руйнується ще й історична забудова. Бомба влучила просто в будинок, і тепер відновити його, ймовірно, вже неможливо.

Росія знищує все живе / фото – Слов'янська міська ВА

Російські диверсійно-розвідувальні групи вже потроху заходять навіть у Дружківку. Днями з’явилося страхітливе відео, на якому російська ДРГ проникла в місто та вбила чотирьох українських операторів БПЛА. Напад був раптовим, а українські бійці не чекали такого удару. Це підтверджує критичну нестачу людей на напрямку і показує, що необхідно змінювати організацію оборони, аби уникнути подібних трагедій у майбутньому.

Закрита аналітика Сбербанку: Росія сама не вірить у перемогу

Наприкінці – про аналітику війни від "Сбербанку". Це дуже резонансна тема, яка з'явилася днями в російських медіа.

Завдяки хакерам, пов'язаним з групою Black Mirror, стало відомо: аналітики "Сбербанку" підготували для сврнр шефа Германа Грефа вісім сценаріїв завершення війни. Документ створили ще у квітні 2026 року, тобто ще до початку активної фази ударів вглиб Росії по НПЗ та логістиці.

Але навіть тоді ці аналітики не вірили в перемогу Росії. Сценарій російської перемоги вони оцінювали лише в 7%.

Серед восьми сценаріїв найімовірнішим була угода Трампа з замороженням конфлікту і частковим зняттям санкцій з Росії — 32%.

Другим за ймовірністю варіантом була корейська заморозка без формального мирного договору — 22%. Ще 15% припадало на продовження війни на 2 – 3 роки.

8 сценаріїв, жоден з яких не тішить Путіна:

Весною 2026-го року в Москві ще розраховували на те, що Трамп буде тиснути на Україну, аби до осені отримати якийсь результат і зафіксувати замороження конфлікту. Сьогодні цей сценарій уже значно менш імовірний.

Аналітики Сбербанку також наголошували на серйозному бюджетному дефіциті Росії. За їхніми даними, вже навесні він був катастрофічним і суттєво перевищував річний план.

У звіті йшлося і про щомісячні втрати російських військових на рівні 25 тисяч осіб. При цьому 90% нових контрактників, за оцінкою авторів документа, йшли лише на компенсацію втрат, а не на формування нових частин.

Також російський військово-промисловий комплекс відчував критичний брак кадрів і не виконував плани із забезпечення війни озброєнням та боєприпасами. Відтоді ситуація для Росії лише погіршилася, а удари по нафтопереробці та логістиці ще більше ускладнюють її становище.

Огляд подій війни за 26 серпня від Андрія Дрозди – дивіться відео: