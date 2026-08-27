Київ під балістичними ударами, вибух у Петербурзі, удар по штабу 51-ї армії в Донецьку та зміни в обороні Донеччини – це головні теми огляду подій війни на фронті та в тилу від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Текстову версію огляду – читайте традиційно на 24 Каналі.

Масована атака РФ по Києву, Дніпру та регіонах

27 серпня відбулася нова масована атака РФ по Києву, Київщині та іншим містам України.

Росія застосувала балістичні ракети й реактивні дрони, атака тривала в кілька хвиль і вранці, і вдень.

У Києві уламки збитих цілей падали у двох районах, пошкоджуючи житлові будинки та майно, але, на щастя, без загиблих.

На Київщині наслідки були значно масштабніші: пожежі, спалені будинки, пошкоджені склади, удари по логістичних об'єктах, спроби атакувати "Епіцентр".



Фото – ДСНС

Під ударом були Фастівський район, район Броварів, Подільський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

За ніч українська ППО збила сім балістичних ракет – імовірно, "Іскандери" або північнокорейські аналоги КН-23. Це свідчить, що Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів від неназваного партнера.

РФ атакувала не лише Київ і область, а й Одесу, Полтаву, Кременчук, Кривий Ріг, Запоріжжя. На Сумщині дрони били по Роменській громаді, де загинула місцева мешканка. У Харкові дрон влучив у балкон будинку в Індустріальному районі. У Слов'янську ворог застосовував КАБи.

Вибух у Санкт-Петербурзі та удари по Росії

Поки росіяни запускали на Київ реактивні дрони – у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль.

За даними місцевих джерел, унаслідок вибуху на Колпінському шосе загинув високопоставлений російський військовий – підполковник, імовірно військовий льотчик. Його дружина дістала тяжкі поранення, їй відірвало ноги, її госпіталізували.



Та знаємо всі адреси й знаємо всі імена / Фото – соцмережі

Загиблий міг бути причетний до ракетних ударів по Україні або інших воєнних злочинів. Імені ліквідованого воєнного злочинця на момент ефіру ще не називали.

Україна цієї ночі також завдала далекобійних ударів по Оренбургу та Башкортостану – зокрема по Стерлітамаку й Уфі.

Також була спроба атаки на склади "Озону". Частина об'єктів зазнала пошкоджень, але масштабних пожеж чи повного знищення, судячи з доступних повідомлень, не сталося.

Зміни в командуванні та оборона Донеччини

Однією з головних тем випуску стало рішення президента Володимира Зеленського призначити Андрія Білецького і Дениса Прокопенка відповідальними за оборону Донеччини.

Вони очолять два новостворені угруповання, які закриватимуть найважливіші ділянки фронту на Донеччині.

Обидва командири мають досвід добровольчого руху, сучасної війни та реальних бойових дій, а тому мають велику довіру у війську.

До угруповання Білецького можуть долучитися 11-й і 19-й армійські корпуси, а до угруповання Прокопенка – щонайменше 20-й корпус.

Кадрові рішення мають допомогти ефективній обороні Донбасу – дивіться відео:

Таким чином, йдеться про спробу об`єднати зусилля в обороні слов’янсько-краматорського напрямку, Добропільського виступу, районів Костянтинівки, Дружківки та далі аж до межі області.

Ця зміна викликала переважно позитивну реакцію серед військових і що важливу роль у впровадженні цих рішень, на його думку, відіграє Михайло Драпатий.

Зеленський напередодні був у командних пунктах на сході. На нараді були присутні Михайло Драпатий, Олег Апостол, Роберт Бровді, Андрій Білецький, Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Це вказує, що частина зустрічі відбувалася на Запорізькому напрямку, але питання Донеччини також були ключовими.

Удар по командному пункту 51-ї армії в Донецьку

Зміни у командування та підходах до оборони Донеччини – безумовно надзвичайно важливі, але результат цих кадрових рішень ми побачимо згодом, натомість 26 серпня всі побачили якісний точковий удар Сил оборони по армійському штабові окупантів.

У Донецьку шість українських крилатих ракет влучили в підземний паркінг у "Донецьк Сіті", де росіяни облаштували командний пункт 51-ї армії. Це був дворівневий паркінг недобудованого житлового комплексу, який став військовою ціллю. Після удару будівля була фактично зруйнована.



Удар по Донецьку припав на штаб армії окупантів / Фото – телеграм Дениса Казанського

Осінтери підтверджують, що ракети дісталися саме до паркінгу. У російських пабліках з’являлися повідомлення про терміновий збір крові та вивезення поранених, що, на думку ведучого, свідчить про значні втрати серед особового складу.

На місці удару знайшли фрагменти ракет із маркуванням France, що дало підстави припускати використання французьких крилатих ракет SCALP. В Україні також є британські Storm Shadow, які є аналогами SCALP. Удар був надзвичайно точним і потужним, а його ефективність відповідає самій цілі. Нагадаємо, ураження бункерів – це їхня базове завдання.

Ситуація під Костянтинівкою

Російські війська восьмої загальновійськової армії, третього армійського корпусу та 70-ї мотострілецької дивізії, посилені частинами 51-ї армії, досягли окремих тактичних результатів в районі Костянтинівки.

Росіяни змогли просунутися в напрямку Новодмитрівки, Молочарки, села Стінки та озер на північний схід від Костянтинівки, а також активізувалися в районі краєзнавчого музею, центрального ринку, міської лікарні №1 і проспекту Ломоносова.



Ситуація в районі Костянтинівки / Скриншот карти DeepState

Українські війська наразі впевнено контролюють лише північну частину Костянтинівки, тоді як в інших районах міста логістика ускладнюється через російську штурмову піхоту та постійні дронові удари. Основні бої тривають із переходом українських сил на східний берег Кривого Торця.

Разом із тим росіяни досягли лише обмежених тактичних просувань – на кілька кілометрів або навіть сотні метрів. Через це наступ РФ на Костянтинівському напрямку затягується і триватиме щонайменше до вересня, а ширша операція на Краматорськ і Слов’янськ може розтягнутися до осені або пізньої осені.

Південний напрямок: Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ

На півдні, за даними Генштабу, росіяни атакували 15 разів на Гуляйпільському, Оріхівському й Олександрівському напрямках.

Найбільш активним лишається Гуляйпільський відтинок – район Воздвижівки, Верхньої Терси, а також південніше, в бік Залізничного і Чарівного. Там зафіксовано дев'ять штурмових дій.

Нагадаємо, що українські підрозділи в районі Воздвижівки проводили контратаки й відтискали ворога.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири штурми в бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Лук'янівського. Ворог намагався просочуватися навіть у сам Оріхів малими групами, але їх виявляли та знищували.

Угруповання російського генерала Теплинського, тобто угруповання "Дніпро", активізувалося в Запорізькій області, зокрема перейшло до наступальних дій за Степногірськ і намагається рухатися в напрямку Лук'янівського. Ситуація там непроста, але значно спокійніша, ніж на Костянтинівському та Краматорсько-Слов’янському напрямках.

Огляд подій війни 27 серпня від Андрія Дрозди – дивіться відео: