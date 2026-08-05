Ефір аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди з аналізом подій війни 5 серпня 2026 року присвячений масованому нічному удару Росії по Києву й області, атакам по українській логістиці та паралельним українським далекобійним ударам по російських складах і НПЗ.

Також експерт проаналізував ситуацію безпосередньо на фронті та розповів, як справи в окупантів в Криму (спойлер – не дуже добре).

24 Канал подає текстову версію випуску.

Масований ракетний удар по Києву та нова фаза війни на виснаження

5 серпня Росія вдарила по Києву та області понад двадцятьма балістичними ракетами, знову зруйновані складські приміщення, підприємства й гіпермаркети.

Росіяни цієї ночі застосували балістику: йдеться про 24 "Іскандери" або їхні північнокорейські аналоги, а також чотири ракети типу "Циркон" і "Онікс".



Напрямки російських ракетно-дронових ударів 5 серпня 2026 року / Інфографіка – Strategic Aviation

Крилатих ракет цього разу не було, і саме їх Україна перехоплює ефективніше. З балістикою проблема залишається критичною, бо не вистачає перехоплювачів до Patriot.

Пожежі спалахнули на великих складських і логістичних об'єктах у Києві. Під ударом опинилися, зокрема, об'єкти "Епіцентру", "Нової пошти", "Розетки", Novus та інших компаній. Багато з них фактично вигоріли вщент.

Загинули 17 людей, близько пів сотні дістали поранення. Найбільш трагічний епізод стався на залізничній станції Квітневе у Броварському районі: там люди чекали на нічний потяг, перебували на платформі, коли туди влучила балістична ракета. У Броварському районі загинули вісім людей.

Наслідки російських атак на українську логістику на Київщині 5 серпня (фото – ДСНС):

Ураження зазнали не лише склади, а й виробництва. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Росія дедалі частіше атакує український бізнес. Під ударами опиняються підприємства, склади та логістичні центри, які забезпечують товарами мільйони людей. Уряд планує термінові зустрічі з бізнесом, а Мінекономіки отримало відповідні доручення.

Але що тут реально можна зробити? Такі гіпермаркети й логістичні центри не розкинеш по дрібних складах, а сховати їх і повністю захистити ППО практично неможливо, бо прилітає балістика або реактивні "Шахеди".

Цієї ночі було збито близько сотні дронів, тоді як росіяни запустили їх трохи понад 120. Але частина все ж долетіла.

Радник президента з питань військових технологій і інновацій Сергій "Флеш" Бескрестнов констатував, що війна на виснаження увійшла в нову фазу. Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства та склади будматеріалів.

Росія б'є насамперед балістикою і робить це без жодної економії. Лише з 1 по 5 серпня ворог застосував 51 балістичну ракету, тобто приблизно по десять на добу. За липень загалом росіяни використали 381 ракету, значна частина з яких була саме балістичною.



Від Сил Оборони чекають швидких і жорстких рішень / Фото – Офіс президента України

Щоб відновити запаси, Росія має намір отримати від КНДР шість пускових установок і 120 балістичних ракет. Йдеться про KN-23 і KN-24, які, за даними журналістів, мають бути розміщені у Воронезькій області. Також очікується прибуття 90 північнокорейських фахівців-ракетників. 40 ракет нібито вже передано.

Очевидно, для КНДР це вигідна схема: вони фактично відправляють своїх військових на практику в бойових умовах, а Росія отримує додатковий ресурс для ударів по Україні.

Протидія цим намірами має бути жорсткою: треба бити по місцях зосередження особового складу, пускових установках і, якщо є розвіддані, по позиціях, звідки ці ракети запускатимуться.



Російське Міноборони після ударів по Києву та області опублікувало цинічний допис з поясненням своїх звірств. У ньому була фраза: "Б'ємо, оскільки слів не розуміють. Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз" / Скриншот

Також згодом росіяни натякнули, що далі будуть нові спроби "заморозити Україну". Вочевидь ворог забув, що в цю гру можна грати вдвох.

Це чергова спроба залякати українців та примусити їх тиснути на владу, Європу і Захід загалом. Це також підвищення ставок напередодні потенційних перемовин і ще одне підтвердження того, що Росія не збирається згортати удари.

Як відповідати на балістичний терор

CNN повідомило, що американські запаси перехоплювачів суттєво виснажені після війни проти Ірану. Ідеться не лише про Patriot, а й про ракети до THAAD. США нібито мали понад 2200 ракет до Patriot і 452 до THAAD, а зараз ці запаси вичерпані приблизно на 80%.

За даними CNN, для відновлення запасів THAAD до воєнного рівня потрібно три роки, а для Patriot – кілька років через довгий виробничий цикл. Саме тому Україні так складно отримати потрібну кількість таких перехоплювачів.

Міністр війни США Піт Гегсет роздратувався через публікації CNN і назвав їх фейком, але, за словами ведучого, у світлі численних повідомлень про дефіцит ракет у США цим словам важко повірити.

В умовах критичної нестачі PAC-3 треба бити своїми далекобійними засобами, зокрема дронами, по російських установках С-400 у Курській, Брянській і Бєлгородській областях. Треба відстежувати пускові "Іскандерів", бити по російських ракетних підрозділах, пунктах дислокації та заводах, які виробляють ракети.

Далекобійні удари по російській логістиці та НПЗ

Українські дрони вночі вразили склад WildBerries у місті Алексіні Тульської області, неподалік Москви. До ранку об'єкт повністю вигорів. Площа складу – близько 194,5 тисячі квадратних метрів, його відкрили у 2022 році.

Місцевий губернатор заявив, що на територію сортувального центру впав безпілотник і виникла пожежа, однак Дрозда припустив, що дронів було кілька, з огляду на масштаб загоряння.



Тула димить / Фото – РосЗМІ

Цей центр обслуговував постачання до Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької та Рязанської областей, а також до інших регіонів центральної Росії. Тобто це удар не лише по складу, а й по цілій логістичній мережі.

Напередодні згорів ще один логістичний хаб WildBerries у Ленінградській області, в місті Красний Бор, а також великий центр в Електросталі під Москвою. Отже, зараз мінус два великі логістичні центри поблизу столиці РФ, а список уражених об’єктів постійно зростає.

Наразі відомо, що повністю згоріли вже 14 логістичних складів і центрів компанії WildBerries, а спроб ураження було понад 30. Це серйозний удар по російському бізнесу й економіці.

Також горів НПЗ "Башнефті" в Уфі. Це вже третій удар за останні дні по Башкортостану і по НПЗ у цьому місті.

За даними Astra, уражено дві установки: каталітичного реформування Л35-11 та комбіновану установку для гідроочищення дизпалива і каталітичного риформінгу бензину.

Цей напрям активно розвивають Сили безпілотних систем, СБУ та Центр спецоперацій "Альфа".

Слов'янський напрямок: головна загроза на фронті

Протягом липня ворог поступово просувався на Слов'янському напрямку і підійшов до Рай-Олександрівки та Миколаївки, яка є передмістям Слов'янська.

Спостерігається активність росіян на Краматорському напрямку – в районі Васютинського та Малинівки, вздовж траси "Бахмут – Слов'янськ", південніше каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Темпи просування російських підрозділів у липні сповільнилися, але за літо вони все ж досягли низки тактичних результатів.



Росіяни активізувалися на Слов'янському напрямку / Скриншот карти DeepState

Передові штурмові групи РФ фіксувалися за 7,7 кілометра від Краматорська і приблизно за 12 кілометрах від Слов'янська. Але це не означає закріплення: частину таких груп виявляють і знищують.

Натомість росіяни закріпилися у лісовому масиві на північ від Рай-Олександрівки й ведуть вперті зустрічні бої за саме село. Дві штурмові групи ворога засіли там, і від їхніх позицій до південно-східної околиці Миколаївки – близько двох кілометрів.

З півдня, від району Кривої Луки, російські позиції розташовані трохи більш ніж за чотири кілометри. Чим далі ворог просувається, тим більше ресурсів йому потрібно, а темпи знижуються.

Ще один напрямок активності – уздовж каналу "Сіверський Донець – Донбас". Тут російські штурмові групи намагаються просунутися в напрямку Привілля, Малинівки та Васютинського, пробують зачепитися за Малинівку і вже просунулися до східних околиць Васютинського.



Ситуація в районі Рай-Олександрівки викликає занепокоєння / Скриншот карти DeepState

Основними силами росіянам вдалося захопити Новомаркове, яке на мапах DeepState позначене червоним як захоплене. Отже, третя загальновійськова армія РФ змогла підійти ближче до Слов'янсько-Краматорської агломерації, ніж інші російські угруповання.

Та без підтримки іншим угрупованням їм буде складно штурмувати агломерацію в лоб. Завдання прорватися зі сходу, однак, у цієї армії залишається.

Добропільський виступ і Шахове

Проблема для росіян у тому, що інші угруповання не розвинули успіху. Лиманський плацдарм залишається під контролем Сил оборони, Костянтинівку пройти не вдається, а обійти її через Добропільський виступ теж не виходить.

Тому росіяни шукають варіанти й наразі мають тактичне просування росіян біля Шахового. Саме тут наприкінці липня вони намагалися прорватися танковою колоною і зазнали великих втрат – майже десяток танків і бронетехніки. Проте приблизно на два кілометри ворог усе ж закріпився північніше Шахового і намагається рухатися далі на Кучерів Яр, Вільне, Нове й саме Шахове.

Удар по російській ППО біля Керчі

Є добрі новини з Криму: на сході півострова, в районі Керчі, український безпілотник уразив установку російської системи ППО С-400.

Це саме той шлях, яким треба діяти, щоб зменшити кількість ракетних ударів по українських територіях.

Система, імовірно, прикривала Керченську переправу, але не змогла її захистити. Тепер росіянам доведеться ремонтувати С-400 і чекати нових "сюрпризів".

Огляд подій війни 5 серпня – дивіться відео: