Ефір аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди з аналізом подій війни 5 серпня 2026 року присвячений масованому нічному удару Росії по Києву й області, атакам по українській логістиці та паралельним українським далекобійним ударам по російських складах і НПЗ.

Також експерт проаналізував ситуацію безпосередньо на фронті та розповів, як справи в окупантів в Криму (спойлер – не дуже добре).

24 Канал подає текстову версію випуску.

5 серпня Росія вдарила по Києву та області понад двадцятьма балістичними ракетами, знову зруйновані складські приміщення, підприємства й гіпермаркети.

Росіяни цієї ночі застосували балістику: йдеться про 24 "Іскандери" або їхні північнокорейські аналоги, а також чотири ракети типу "Циркон" і "Онікс".


Напрямки російських ракетно-дронових ударів 5 серпня 2026 року / Інфографіка – Strategic Aviation

Крилатих ракет цього разу не було, і саме їх Україна перехоплює ефективніше. З балістикою проблема залишається критичною, бо не вистачає перехоплювачів до Patriot.

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Пожежі спалахнули на великих складських і логістичних об'єктах у Києві. Під ударом опинилися, зокрема, об'єкти "Епіцентру", "Нової пошти", "Розетки", Novus та інших компаній. Багато з них фактично вигоріли вщент.

Загинули 17 людей, близько пів сотні дістали поранення. Найбільш трагічний епізод стався на залізничній станції Квітневе у Броварському районі: там люди чекали на нічний потяг, перебували на платформі, коли туди влучила балістична ракета. У Броварському районі загинули вісім людей.

Наслідки російських атак на українську логістику на Київщині 5 серпня (фото – ДСНС):

Ураження зазнали не лише склади, а й виробництва. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Росія дедалі частіше атакує український бізнес. Під ударами опиняються підприємства, склади та логістичні центри, які забезпечують товарами мільйони людей. Уряд планує термінові зустрічі з бізнесом, а Мінекономіки отримало відповідні доручення.

Але що тут реально можна зробити? Такі гіпермаркети й логістичні центри не розкинеш по дрібних складах, а сховати їх і повністю захистити ППО практично неможливо, бо прилітає балістика або реактивні "Шахеди".

Цієї ночі було збито близько сотні дронів, тоді як росіяни запустили їх трохи понад 120. Але частина все ж долетіла.

Радник президента з питань військових технологій і інновацій Сергій "Флеш" Бескрестнов констатував, що війна на виснаження увійшла в нову фазу. Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства та склади будматеріалів.

Росія б'є насамперед балістикою і робить це без жодної економії. Лише з 1 по 5 серпня ворог застосував 51 балістичну ракету, тобто приблизно по десять на добу. За липень загалом росіяни використали 381 ракету, значна частина з яких була саме балістичною.


Від Сил Оборони чекають швидких і жорстких рішень / Фото – Офіс президента України

Щоб відновити запаси, Росія має намір отримати від КНДР шість пускових установок і 120 балістичних ракет. Йдеться про KN-23 і KN-24, які, за даними журналістів, мають бути розміщені у Воронезькій області. Також очікується прибуття 90 північнокорейських фахівців-ракетників. 40 ракет нібито вже передано.

Очевидно, для КНДР це вигідна схема: вони фактично відправляють своїх військових на практику в бойових умовах, а Росія отримує додатковий ресурс для ударів по Україні.

Протидія цим намірами має бути жорсткою: треба бити по місцях зосередження особового складу, пускових установках і, якщо є розвіддані, по позиціях, звідки ці ракети запускатимуться.


Російське Міноборони після ударів по Києву та області опублікувало цинічний допис з поясненням своїх звірств. У ньому була фраза: "Б'ємо, оскільки слів не розуміють. Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз" / Скриншот

Також згодом росіяни натякнули, що далі будуть нові спроби "заморозити Україну". Вочевидь ворог забув, що в цю гру можна грати вдвох.

Це чергова спроба залякати українців та примусити їх тиснути на владу, Європу і Захід загалом. Це також підвищення ставок напередодні потенційних перемовин і ще одне підтвердження того, що Росія не збирається згортати удари.

CNN повідомило, що американські запаси перехоплювачів суттєво виснажені після війни проти Ірану. Ідеться не лише про Patriot, а й про ракети до THAAD. США нібито мали понад 2200 ракет до Patriot і 452 до THAAD, а зараз ці запаси вичерпані приблизно на 80%.

За даними CNN, для відновлення запасів THAAD до воєнного рівня потрібно три роки, а для Patriot – кілька років через довгий виробничий цикл. Саме тому Україні так складно отримати потрібну кількість таких перехоплювачів.

Міністр війни США Піт Гегсет роздратувався через публікації CNN і назвав їх фейком, але, за словами ведучого, у світлі численних повідомлень про дефіцит ракет у США цим словам важко повірити.

В умовах критичної нестачі PAC-3 треба бити своїми далекобійними засобами, зокрема дронами, по російських установках С-400 у Курській, Брянській і Бєлгородській областях. Треба відстежувати пускові "Іскандерів", бити по російських ракетних підрозділах, пунктах дислокації та заводах, які виробляють ракети.

Українські дрони вночі вразили склад WildBerries у місті Алексіні Тульської області, неподалік Москви. До ранку об'єкт повністю вигорів. Площа складу – близько 194,5 тисячі квадратних метрів, його відкрили у 2022 році.

Місцевий губернатор заявив, що на територію сортувального центру впав безпілотник і виникла пожежа, однак Дрозда припустив, що дронів було кілька, з огляду на масштаб загоряння.


Тула димить / Фото – РосЗМІ

Цей центр обслуговував постачання до Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької та Рязанської областей, а також до інших регіонів центральної Росії. Тобто це удар не лише по складу, а й по цілій логістичній мережі.

Напередодні згорів ще один логістичний хаб WildBerries у Ленінградській області, в місті Красний Бор, а також великий центр в Електросталі під Москвою. Отже, зараз мінус два великі логістичні центри поблизу столиці РФ, а список уражених об’єктів постійно зростає.

Наразі відомо, що повністю згоріли вже 14 логістичних складів і центрів компанії WildBerries, а спроб ураження було понад 30. Це серйозний удар по російському бізнесу й економіці.

Також горів НПЗ "Башнефті" в Уфі. Це вже третій удар за останні дні по Башкортостану і по НПЗ у цьому місті.

За даними Astra, уражено дві установки: каталітичного реформування Л35-11 та комбіновану установку для гідроочищення дизпалива і каталітичного риформінгу бензину.

Цей напрям активно розвивають Сили безпілотних систем, СБУ та Центр спецоперацій "Альфа".

Протягом липня ворог поступово просувався на Слов'янському напрямку і підійшов до Рай-Олександрівки та Миколаївки, яка є передмістям Слов'янська.

Спостерігається активність росіян на Краматорському напрямку – в районі Васютинського та Малинівки, вздовж траси "Бахмут – Слов'янськ", південніше каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Темпи просування російських підрозділів у липні сповільнилися, але за літо вони все ж досягли низки тактичних результатів.


Росіяни активізувалися на Слов'янському напрямку / Скриншот карти DeepState

Передові штурмові групи РФ фіксувалися за 7,7 кілометра від Краматорська і приблизно за 12 кілометрах від Слов'янська. Але це не означає закріплення: частину таких груп виявляють і знищують.

Натомість росіяни закріпилися у лісовому масиві на північ від Рай-Олександрівки й ведуть вперті зустрічні бої за саме село. Дві штурмові групи ворога засіли там, і від їхніх позицій до південно-східної околиці Миколаївки – близько двох кілометрів.

З півдня, від району Кривої Луки, російські позиції розташовані трохи більш ніж за чотири кілометри. Чим далі ворог просувається, тим більше ресурсів йому потрібно, а темпи знижуються.

Ще один напрямок активності – уздовж каналу "Сіверський Донець – Донбас". Тут російські штурмові групи намагаються просунутися в напрямку Привілля, Малинівки та Васютинського, пробують зачепитися за Малинівку і вже просунулися до східних околиць Васютинського.


Ситуація в районі Рай-Олександрівки викликає занепокоєння / Скриншот карти DeepState

Основними силами росіянам вдалося захопити Новомаркове, яке на мапах DeepState позначене червоним як захоплене. Отже, третя загальновійськова армія РФ змогла підійти ближче до Слов'янсько-Краматорської агломерації, ніж інші російські угруповання.

Та без підтримки іншим угрупованням їм буде складно штурмувати агломерацію в лоб. Завдання прорватися зі сходу, однак, у цієї армії залишається.

Проблема для росіян у тому, що інші угруповання не розвинули успіху. Лиманський плацдарм залишається під контролем Сил оборони, Костянтинівку пройти не вдається, а обійти її через Добропільський виступ теж не виходить.

Тому росіяни шукають варіанти й наразі мають тактичне просування росіян біля Шахового. Саме тут наприкінці липня вони намагалися прорватися танковою колоною і зазнали великих втрат – майже десяток танків і бронетехніки. Проте приблизно на два кілометри ворог усе ж закріпився північніше Шахового і намагається рухатися далі на Кучерів Яр, Вільне, Нове й саме Шахове.

Є добрі новини з Криму: на сході півострова, в районі Керчі, український безпілотник уразив установку російської системи ППО С-400.

Це саме той шлях, яким треба діяти, щоб зменшити кількість ракетних ударів по українських територіях.

Система, імовірно, прикривала Керченську переправу, але не змогла її захистити. Тепер росіянам доведеться ремонтувати С-400 і чекати нових "сюрпризів".

Огляд подій війни 5 серпня – дивіться відео: