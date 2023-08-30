Росіяни наступали біля Білогорівки та Бахмута, ЗСУ зупинили ворога: карта боїв за 30 серпня

Російські військові продовжують наступати на Сході України, зосереджуючи свої зусилля на кількох напрямках. Водночас Сили оборони стримують окупантів і ведуть наступ на Півдні.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Росіяни наступали на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

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На яких напрямках наступали росіяни

противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп'янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

Росіяни наступали в районі Білогорівки: карта

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

ЗСУ закріплюються на Півдні

ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка, Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.