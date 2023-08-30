Росіяни наступали біля Білогорівки та Бахмута, ЗСУ зупинили ворога: карта боїв за 30 серпня
30 серпня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують наступати на Сході України, зосереджуючи свої зусилля на кількох напрямках. Водночас Сили оборони стримують окупантів і ведуть наступ на Півдні.
Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Росіяни наступали на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
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На яких напрямках наступали росіяниНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп'янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.
Росіяни наступали в районі Білогорівки: картаНа Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.