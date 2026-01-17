Росія просунулась подекуди на Запоріжжі та Донеччині: огляд фронту і карти ISW

Росія щодня продовжує атакувати позиції українських оборонців. Станом на 17 січня відомо про просування російської армії в деяких районах Донеччини та Запоріжжя.

Йдеться про обмежені успіхи росіян біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя. Про зміни на лінії зіткнення повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що змінилось на фронті?

За даними ISW, на півночі Сумщини російські підрозділи намагалися наступати в районах Андріївки, Олексіївки та поблизу Юнаківки. На цій ділянці фронту просування не зафіксовано. Водночас українські сили контратакували південніше Варачиного.

На Харківщині росіяни атакували біля Вовчанська та прилеглих населених пунктів. Також під атаками були кілька сіл на північному сході області. Попри інтенсивні бої, не відбулось змін лінії фронту.

На Куп'янському напрямку російські війська намагалися прорвати позиції ЗСУ біля самого Куп'янська, у напрямку Петропавлівки, Піщаного, Курилівки та Ківшарівки та навколишніх районах.

Атаки тривали також на Боровському напрямку поблизу Богуславки, Нововодяного та Олександрівки. Теж без результату для Росії.

На Слов'янському напрямку зафіксовано просування ворога на північ від Різниківки. Бої тривали біля Колодязів, Зарічного, Торського, Діброви, Озерного та інших населених пунктів.

На Лиманському напрямку бої точилися біля Лимана, Святогірська та на околицях Слов'янська. Українські підрозділи, за даними аналітиків контратакували поблизу Озерного та Свято-Покровського.

В Костянтинівсько-Дружківській агломерації російські війська вкотре атакували з різних напрямків. Підтвердженого прогресу не досягли. Бої зафіксували поблизу та в межах самої Костянтинівки, в бік Віролюбівки, біля Міньківки, Привілля, Олександро-Шультиного та навколишніх районах.

Аналогічна ситуація спостерігалася поблизу Добропілля та на Новопавлівському напрямку.

Ситуація на фронті на 17 січня

На Покровському напрямку аналітики зафіксували активність ворога. Геолокаційні дані за 16 січня свідчили про нібито просування росіян на схід від Родинського. Проте ISW оцінив, що це не сталася протягом попередніх 48 годин.

Проте бої тривали в межах Покровська, біля Гришиного, Родинського, Білицького та сіл поруч.

На Олександрівському напрямку атаки росіян також не принесли результатів. Ворог атакував, зокрема, в районі Іванівки, Олександрограда, Зеленого Гаю та Січневого.

Водночас, за даними ISW, на Гуляйпільському напрямку зафіксовано просування російських підрозділів. Крім того, стверджують аналітики, росіяни нібито захопили Добропілля. Бої точились в Гуляйполі, біля Нового Запоріжжя, Добропілля, Прилук, Варварівки, Оленокостянтинівки та Злагоди.

На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку російські війська також активно атакували, проте успіхів не досягли.

Ситуація на фронті на 17 січня

